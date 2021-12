EISHOCKEY Kevin Fiala: Tor, Assist, Sieg und bester Spieler In der NHL hat der Zuzwiler mit Minnesota Wild einen äusserst erfolgreichen Abend verbracht. Beim 5:2-Auswärtssieg gegen die San Jose Sharks erzielt Kevin Fiala das 1:0 und wird hernach zum besten Spieler der Partie gewählt.

Die Teamkollegen der Minnesota Wild gratulieren Kevin Fiala zum starken Auftritt in San Jose. Bild: Tony Avelar/AP

Minnesota ist das Team der Stunde in der NHL. Keine Mannschaft hat mehr Punkte gesammelt als die Equipe aus St.Paul. Der 5:2-Erfolg gegen Timo Meiers San Jose Sharks war der mittlerweile achte Sieg in Folge.

Teil des starken Ensembles in der 25-jährige Kevin Fiala. In San Jose beendete er seine Torflaute nach sieben Spielen ohne Treffer. Schon in der siebten Minute eröffnete der St.Galler das Skore. Es war Fialas vierter Saisontreffer. Im zweiten Drittel gab er auch noch die entscheidende Vorlage zum 3:0.

Kevin Fiala (links) und Torschütze Jordan Greenway nach dem 3:0. Bild: Tony Avelar/AP

Erstmals seit fast zehn Jahren hat Minnesota am meisten Punkte aller 32 NHL-Mannschaften auf dem Konto. Fiala sagt: «In der Kabine sagten wir uns, wir wollen an die Spitze der gesamten Liga. Und jetzt stehen wir ganz oben.» Es sei aber immer noch früh in der Saison, deshalb gelte es, nicht locker zu lassen. Fiala sagt:

«Wir müssen im gleichen Stil fortfahren.»

Fiala steht nach 26 Saisonspielen bei 17 Skorerpunkten. Er ist damit nach Timo Meier und Roman Josi der dritterfolgreichste Schweizer. In der vergangenen Spielzeit kam Fiala in der Regular Season in 50 Partien auf 40 Punkte und war damit der produktivste Schweizer NHL-Söldner.

Der Herisauer Meier ging beim Vergleich der Mannschaften der beiden Ostschweizer leer aus. Meier hat in 22 Spielen 26 Skorerpunkte für San Jose verbucht.