Eishockey Historisch: Der EC Wil steht zum ersten Mal seit 1998 wieder in einem Playoff-Finale Der Eisklub Wil steht im Finale der 1.-Liga-Playoffs. Ein 3:2-Auswärtssieg in der Verlängerung reicht den Äbtestädtern, um Historisches zu schaffen. Das letzte Mal waren die Wiler vor 25 Jahren in einem Finale. Ihr Gegner dort heisst entweder Wetzikon oder Bellinzona.

Wils Joel Moser (Mitte) erzielte das 2:1 im zweiten Drittel. Bild: Ralph Ribi

Den Wiler Fussballern und Eishockeyaner läuft es momentan sehr gut. Während der FC Wil die Challenge-League-Tabelle anführt, schaffte der EC Wil am Samstagabend den Playoff-Finaleinzug in der 1. Liga. Das gelang den Äbtestädtern zum letzten Mal im Jahr 1998 - also vor einem Vierteljahrhundert. Damals war die Mehrheit des heutigen Wiler Teams noch nicht einmal geboren.

Aber von Anfang an: Wil startete auswärts in Luzern besser in die Partie. In der 11. Minute erzielte Colin Frischknecht im Powerplay das 1:0. Luzern konnte aber im zweiten Drittel antworten und glich durch Niklas Maurenbrecher aus. Im Schlussdrittel war es erneut der EC Wil, der in Führung ging. Joel Moser sorgte für das 2:1 für den Underdog. Weil vier Minuten vor Spielende Maurenbrecher nachdoppelte, musste die Partie in die Verlängerung. Nach etwas mehr als fünf Minuten war es geschafft. Die Wiler ziehen dank dem Siegtreffer von Lars Kellenberger ins 1.-Liga-Playoff-Finale ein.

Update folgt...