EISHOCKEY Glanzloser Sieg des EC Wil gegen das Schlusslicht: Playoff-Viertelfinal gegen Prättigau wird «Duell auf Augenhöhe» Die Wiler schliessen die 1.-Liga-Qualifikation mit einem 4:1-Heimerfolg gegen das Tabellenletzte Unterseen-Interlaken ab. Erst im Schlussdrittel fällt die Entscheidung. Der Gegner im Playoff heisst HC Prättigau-Herrschaft - zuerst zuhause.

Lange taten sich Aaron Grob und die Wiler Offensivabteilung schwer mit dem abgeschlagenen Tabellenletzten aus dem Kanton Bern. Bild: Donato Caspari

Das wichtigste vorweg: Der EC Wil hat sich das Heimrecht im Playoff-Viertelfinal gesichert. Dies wäre allerdings selbst im Falle eine Niederlage gegen Schlusslicht Unterseen-Interlaken geglückt, da Wils Verfolger Prättigau-Herrschaft im letzten Quali-Spiel in Bellinzona verlor.

Unterseen-Interlaken, das in den 22 Spielen der Qualifikationsphase nur gerade fünf Punkte holte, hielt im Bergholz bis weit ins Schlussdrittel hinein ein 1:1, obwohl die Berner nur mit drei Linien angetreten waren. Wil-Trainer Kevin Schüepp sagte nach dem Spiel:

«In den ersten beiden Drittel haben wir nicht gut gespielt. Danach haben wir uns aber zurück ins Spiel gekämpft und ein starkes Schlussdrittel gespielt.»

In den letzten zehn Minuten erzielten die Äbtestädter drei Tore. Zwei Akteure stachen heraus. Matteo Schärer hatte bei allen Wiler Treffern seinen Stock im Spiel: ein Tor und drei Vorlagen. Nils Seiler ging als Dreifach-Torschütze in die Statistik ein.

Sieg und Niederlage gegen Prättigau

Damit schliessen die Wiler die Qualifikationsphase auf dem vierten Platz ab - wie in der vergangenen Saison, als man dann im Viertelfinal am HC Luzern scheiterte. «Vor der Saison war es das Ziel sich das Playoff-Heimrecht zu erspielen. Das haben wir geschafft. Deshalb bin ich mit der gesamten Qualifikationsphase zufrieden», sagte Schüepp. Trotzdem habe man noch Potenzial besser zu sein. «Unsere Formkurve zeigte mal nach oben, mal nach unten. Wir müssen uns klar steigern, um in den Playoffs weiterzukommen.»

EC Wil verlängert Verträge Wil gab am Wochenende bekannt, dass man die Verträge einiger Spieler um ein weiteres Jahr verlängern konnte. Neben dem drittbesten Skorer Lars Kellenberger hat Wil auch die Verträge von Robin Oettli, Aaron Grob, Yanik Peter, Emory Marbach, Nicolas Hinder und Brian Isenschmid verlängert. Zudem bleiben mit Levin Schneider, Lucas Hohlbaum und Colin und Levin Frischknecht wichtige Teamstützen dem EC Wil erhalten. (lto)

Im Viertelfinal heisst der Gegner der Äbtestädter ab dem 9. Februar HC Prättigau-Herrschaft - mit Heimrecht für die Wiler. Dass man nun zehn Tage pausiert, gefällt dem Wiler Trainer nicht: «Der Rhythmus ist natürlich ein Thema. Aber alle Teams haben die gleichen Voraussetzungen.» In der Qualifikationsphase hat sich die Mannschaft von Trainer Kevin Schüepp gegen die Bündner zuhause knapp mit 2:1 durchgesetzt. Auswärts gab es mit 0:5 die höchste Saisonniederlage. «Ich erwarte, dass die Spiele gegen Prättigau ein Duell auf Augenhöhe werden», so Schüepp.

EHC Uzwil für die Playoffs qualifiziert

Eine Liga unter den Wilern hat sich der EHC Uzwil für die Playoffs qualifiziert. Obwohl man am Samstag das letzte Saisonspiel gegen Kreuzlingen mit 2:5 verloren hatte, reicht der achte Platz, um in der ersten Saison nach dem Aufstieg in den Playoffs mitzumischen. Dort treffen die «Hawks» auf den Qualifikationssieger der anderen 2.-Liga-Gruppe Küsnacht. Im Gegensatz zu Wil hat Uzwil keine Zeit zum Verschnaufen. Das erste Playoff-Spiel findet bereits am Montag statt.