EISHOCKEY Es kommt zur Belle: Der EC Wil kehrt vor Rekordkulisse die Partie und gleicht die Serie aus Was für eine Willensleistung: Die Wiler besiegen im 1.-Liga-Playoff-Final die GDT Bellinzona zum zweiten Mal in Folge. Dank dem 4:1-Erfolg steht die Serie nun 2:2. Somit können die Äbtestädter am Dienstag im Tessin Ostschweizermeister werden.

Auch wenn in dieser Szene Filippo Franzoni den Puck hat: Wils Matteo Schärer erzielte für die Wiler zwei wichtige Treffer. Bild: Benjamin Manser

Die kalte Eishalle Bergholz verkam zum Partytempel: Fast 1000 Fans waren am Samstagabend dabei - so viele wie noch nie an einem EC-Wil-Match seit der Eröffnung der umgebauten Halle im Jahr 2014. Und sie sahen, wie der EC Wil doppelte Rückkehrer-Qualitäten an den Tag legte. Einerseits hat er sich definitiv in die Serie gekämpft, diese ausgeglichen und sich damit einen Matchpuck zum Titelgewinn erspielt.

Andererseits mussten die Wiler einen frühen Rückschlag verkraften. Noch keine Minute war gespielt, als der 41-jährige ukrainische Altmeister Vitaly Lakhmatov die Gäste in Führung brachte. Schon bei seinem letzten Auftritt im Bergholz hatte der langjährige Nationalliga-A-Spieler am Dienstag getroffen und die Tessiner zum Sieg geführt - in Unterzahl.

Immerhin blieb den Wilern dieses Mal noch viel Zeit, um einen weiteren, in diesem Fall entscheidenden Ausrutscher abzuwenden. Denn die Äbtestädter wussten wie schon am vergangenen Donnerstag beim 2:1-Sieg in Bellinzona, dass es nun keine Niederlage mehr erträgt.

Erneut Schärer als Matchwinner

Und die Reaktion der Gastgeber kam noch im Startdrittel: Eine halbe Minute, nachdem eine Strafe überstanden war, glichen sie aus. Matteo Schärer war es, der einen nächsten wichtigen Treffer erzielte. Er hatte am Donnerstagabend im Tessin in der 76. Minute das Siegtor erzielt und seinem Team somit ein weiteres Heimspiel überhaupt erst ermöglicht. Der Ausgleich in diesem Spiel war bereits sein siebter Treffer in den laufenden Playoffs.

Und es kam noch besser: Im Mitteldrittel verwertete Nils Seiler ein Zuspiel von Tobias Klopfer zur erstmaligen Wiler Führung an diesem Abend. Den Deckel drauf machten die Gastgeber in der Schlussphase mit zwei Treffer ins leere Tor. Erneut Schärer und Nicolas Hinder trafen, als Bellinzona-Goalie Mattia Canepa seinen Kasten jeweils zugunsten eines sechsten Feldspielers geräumt hatte. Schärer war mit zwei Toren wie am Donnerstag Matchwinner.

EC Wil möchte nicht aufsteigen

Somit kommt es am Dienstagabend um 20.15 Uhr in Bellinzona zum Entscheidungsspiel, zur Belle. Der Sieger jener Partie darf sich Ostschweizermeister nennen. Bereits jetzt ist klar: Selbst wenn die Wiler die Serie für sich entscheiden, hegen sie keine Aufstiegsambitionen. Das hat der Verein vor den Playoffs dem Verband mitgeteilt - und dabei bleibt es. Der EC Wil dürfte im Falle eines Sieges aber sehrwohl den Schweizer Final bestreiten. Gegner wäre ab Donnerstagabend in einer Best-of-Five-Serie der HCV Sion, der in der Westgruppe die Playoffs gewonnen hat.

Sollte es im Tessin einer Niederlage absetzen, kommt es am kommenden Wochenende zu einem Spiel um Platz drei. Gegner ist der HC Prilly aus dem Waadtland. Wo gespielt würde, steht noch nicht fest.

Von der Belle werden wir am Dienstag mit einem Liveticker berichten.