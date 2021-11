Eishockey EC Wil-Trainer Kevin Schüepp erwartet nach dem schwachen Auftritt gegen Bellinzona eine Reaktion seines Team Der EC Wil trifft am Samstag nach zwei Heimniederlagen in Folge auswärts auf den direkten Tabellennachbarn EHC Burgdorf. Die Berner konnten ihrerseits nach zwei verlorenen Partien letztes Wochenende gegen die Pikes Oberthurgau gewinnen.

Gegen Burgdorf wollen Colin Frischknecht (rechts) und der EC Wil wieder eine Leistung zeigen wie beim 7:2-Sieg gegen die Red Lions Reinach. Bild: Ralph Ribi

(Wil, 29.09.21)

Der EC Wil zeigte in den letzten beiden Meisterschaftspartien zwei unterschiedliche Gesichter. Gegen den Tabellenführer HC Luzern vor zwei Wochen war man das ganze Spiel hindurch überlegen und konnte 40 Abschlüsse aufs gegnerische Tor verbuchen. Trotzdem musste man sich mit 1:2 geschlagen geben.

Eine Woche später gegen die GDT Bellinzona konnte man nicht an die Leistung gegen Luzern anknüpfen und verlor verdient 3:6. Für Wil-Trainer Kevin Schüepp war auch eine gewisse Überheblichkeit zu spüren:

«Wir waren gegen Bellinzona nicht fokussiert genug und konnten nicht so Eishockey spielen, wie wir das wollen. Wir müssen aus dieser Niederlage lernen, jeden Gegner ernst zu nehmen.»

Gegen Burgdorf erwartet Schüepp nun eine Reaktion seiner Mannschaft. Sie sollen wieder spielerisch und mental so auftreten, wie sie dies in den fünf bisherigen Saisonsiegen gemacht haben.

Wil muss an der Konstanz arbeiten

Dass der EC Wil in dieser Liga erfolgreich sein kann, hat die Mannschaft schon eindrücklich gegen Frauenfeld und Wetzikon bewiesen. Nun muss man noch konstanter werden, um auch gegen vermeintlich schwächere Gegner als Sieger vom Feld gehen zu können. Die Auswärtspartie gegen Burgdorf findet am Samstag um 17.30 Uhr in der Localnet Arena in Burgdorf statt.