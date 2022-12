Eishockey EC Wil: Raphael Kaderli wird Nachfolger von Kevin Schüepp Kurz nach der Bekanntgabe, dass Kevin Schüepp den EC Wil verlässt, konnte Raphael Kaderli als neuer Trainer für die kommende Saison verpflichtet werden. Kaderli hat einen Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung unterschrieben.

Roland Singenberger (Vizepräsident EC Wil) und Raphael Kaderli bei der Vertragsunterzeichnung. Bild: PD

Mit Raphael Kaderli kehrt ein bekanntes Gesicht ins Bergholz zurück. Bereits in den Jahren 2013 bis 2015 spielte Kaderli als Center in der 1. Mannschaft des EC Wil, bevor er in der Saison 2015/2016 als Assistenztrainer seine Karriere fortsetzte und interimsmässig während der Saison für eine bestimmte Zeit als Headcoach agierte.

Nach einer kurzen Pause engagierte sich Kaderli beim SC Weinfelden als Nachwuchstrainer, bevor er 2019/2020 zuerst als Assistenztrainer und nachher als Headcoach beim HC Eisbären in St.Gallen an der Bande stand. Die letzten beiden Saisons war Kaderli als Headcoach beim 2.-Ligisten EHC Kreuzlingen-Konstanz engagieret.

Gespräche mit mehreren Kandidierenden geführt

Die Verantwortlichen des EC Wil führten mit verschiedenen Kandidierenden Gespräche. Sie sind überzeugt, mit Kaderli die richtige Wahl getroffen zu haben, wie es in einer Mitteilung heisst. Der EC Wil bleibt somit seiner Philosophie treu, junge Talente, auch im Trainerbereich, zu fördern und ihnen eine Chance zu bieten.

Der 40-jährige Kaderli erfüllt die Anforderungen des EC Wil und gehört zu den Wunschkandidaten. Der EC Wil und Kaderli haben sich auf einen Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung geeinigt. Gleichermassen freut sich der EC Wil, dass Assistenztrainer Ivo Frischknecht weiterhin zum Trainer-Staff gehören wird und Kaderli assistieren wird.

Nachfolger von Kevin Schüepp

Kaderli tritt seine Aufgabe als Headcoach der 1. Mannschaft des EC Wil per 1. Mai im nächsten Jahr an. Er wird Nachfolger von Kevin Schüepp, der den EC Wil per Ende der laufenden Saison nach drei Jahren auf eigenen Wunsch verlassen wird. Die Wiler stehen in der 1.-Liga-Ostgruppe aktuell auf Platz drei und sind bereits für die Playoffs qualifiziert. (pd/sdu)