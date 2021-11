Eishockey EC Wil gelingt Reaktion: Nach dem schwachen Spiel letzte Woche erkämpfen sich die Wiler ein 4:2-Sieg über Burgdorf Wil-Trainer Kevin Schüepp war sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Im 1.-Liga-Auswärtsspiel gegen den EHC Burgdorf war eine geschlossene Mannschaftsleistung nötig, um zum Erfolg zu kommen. Die Wiler agierten diszipliniert und konnten verdiente drei Punkte mit nach Hause nehmen.

In Burgdorf zeigt der EC Wil eine Reaktion und gewinnt mit einer guten Teamleistung verdient mit 4:2. Bild: PD

In den letzten zwei Spielen zeigte der EC Wil zwei verschiedene Gesichter. Obwohl beide Spiele verloren gingen, zeigte man gegen Luzern eine gute Leistung und letzte Woche gegen Bellinzona hingegen ein schwaches Spiel. Trainer Kevin Schüepp fand dann auch klare Worte: «Wir müssen fokussierter spielen. Wir können nicht das Gefühl haben, dass uns in dieser Liga irgendetwas geschenkt wird.» Gegen den EHC Burgdorf erwartete er dann auch eine Reaktion seines Teams.

Diese zeigten die Wiler auch. In Burgdorf begann man von Anfang an konzentriert und wollte einen abgeklärten Sieg feiern. Dominierend war der EC Wil aber nicht. Das Spiel war sehr umkämpft und lange Zeit ausgeglichen. In der 16. Minute legte Claudio Forrer den Grundstein für den Wiler Sieg und traf zum 1:0 für den EC Wil.

Wil zeigt eine geschlossene Mannschaftsleistung

«Wir wollten gegen Burgdorf unbedingt gewinnen. Bereits unter der Woche haben wir fokussiert trainiert und als ich aus dem Mannschaftsbus ausgestiegen bin, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass wir heute ein gutes Spiel zeigen werden», sagte Schüepp nach der Partie.

Gegen Burgdorf benötigte es auch eine geschlossene Mannschaftsleistung. Die Berner können gutes Eishockey spielen und sind kein schlechter Gegner. Wil war bereit über den Kampf und den Willen das Spiel zu entscheiden. Im zweiten Drittel erhöhte Filip Sluka die Wiler Führung. Nur zwei Minuten später fiel aber der Anschlusstreffer des Heimteams.

Aber noch vor der zweiten Drittelspause entschied Stürmer Matteo Schärer mit seinem achten Saisontor im neunten Meisterschaftsspiel die Partie. Zwar trafen beide Teams im Schlussdrittel noch einmal, aber die Äbtestädter konnten den Sieg über die Zeit bringen. Der letzte Treffer fiel 20 Sekunden vor Schluss. Lars Kellenberger konnte sich in die Torschützenliste eintragen lassen. Nach dem Spiel sagte Schüepp:

«Ich bin sehr zufrieden mit dem was meine Mannschaft heute gezeigt hat. Die Reaktion nach dem schwachen Spiel gegen Bellinzona ist uns gelungen.»

Mit diesem Sieg steht der EC Wil wieder auf dem vierten Tabellenrang. Nächsten Samstag um 17.30 Uhr gastieren die Argovia Stars in der Wiler Eishalle. Die Aargauer haben vier Spiele hintereinander verloren und wollen ihrerseits ebenfalls eine Reaktion zeigen.