Eishockey EC Wil dreht Partie und gewinnt gegen Prättigau-Herrschaft in der Verlängerung Nach dem schwachen Auftritt beim Saisonstart vor einer Woche wurde vom EC Wil eine Antwort erwartet. Auswärts gegen Prättigau-Herrschaft zeigt die Mannschaft von Trainer Kevin Schüepp, was sie ausmacht, und gewinnt verdient mit 4:3 nach Verlängerung.

Rico Hungerbühler (in Schwarz) schoss in der Verlängerung das entscheidende Tor für den EC Wil. Bild: Michel Canonica (Wil, 2019)

Lange sah es so aus, als würde der EC Wil auch sein zweites Saisonspiel verlieren. Doch die Wiler zeigten Moral – etwas, was sie im ersten Spiel gegen Rheintal noch vermissen liessen. Trainer Kevin Schüepp ist deshalb auch zufrieden mit seinem Team: «Wir haben gekämpft und wollten den Sieg unbedingt.»

Das mussten die Wiler auch, denn obwohl sie kurz nach Beginn des Spiels durch Leeroy Rüsi in Führung gegangen sind, kassierten sie nach zwei eigenen Strafen direkt zwei Tore in Unterzahl. Bis zum dritten Drittel änderte sich dann auch nichts an der 2:1-Führung der Gastgeber aus Graubünden.

Die Wiler hatten aber noch nicht aufgegeben und kämpften sich zurück. Levin Schneider traf nun im Wiler Powerplay und konnte die Partie ausgleichen. Und nur wenige Sekunden später erhöhte Alec Jäppinen sogar auf 3:2 für die Äbtestädter. Jäppinen und Rüsi konnten beide vor einer Woche noch nicht mittun. Nun zeigten sie, warum sie zum Stammpersonal unter Kevin Schüepp zählen.

Drei Tore im Boxplay kassiert

Fünf Minuten vor Schluss standen alle Zeichen auf Auswärtssieg der Wiler. Doch dann checkte Sandro Meier seinen Gegenspieler unerlaubt aus dem Weg und kassierte eine Fünf-Minuten- plus Spieldauerstrafe. Laut Schüepp eine Fehlentscheidung: «Das war ein fairer Check. Ich weiss nicht, warum wir da eine Strafe kassieren. Die letzten fünf Minuten vor Spielende in Unterzahl zu spielen, ist hart. Wir haben es gut gemacht, aber trotzdem ein Tor bekommen.»

In der anschliessenden Verlängerung konnte Rico Hungerbühler die Wiler dann aber erlösen und den Extrapunkt nach Wil holen. Schüepp sagte nach der Partie:

«Wir waren über 60 Minuten gesehen die bessere Mannschaft und hätten es eigentlich verdient gehabt, drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.»

Trotzdem gab es zwei Punkte, mit welchen der Wil-Trainer nicht zufrieden war: «Unser Boxplay war nicht gut. Wir dürfen niemals so viele Tore in Unterzahl zulassen. Und unsere Chancenauswertung muss besser werden. Schon in den Testspielen und beim Saisonstart brauchten wir viel zu lange für unsere Tore. Daran müssen wir ganz klar arbeiten.»

Viel Zeit dafür bleibt dem EC Wil aber nicht. Bereits am kommenden Mittwoch geht es in der Meisterschaft weiter. Dann gastieren die Red Lions aus Reinach in der Eishalle Bergholz.