EISHOCKEY EC Wil bleibt auswärts unbesiegt und erspielt sich als jüngstes Team der Liga Playoff-Heimrecht Mit dem deutlichen 6:3-Auswärtserfolg gegen den SC Herisau sichert sich der EC Wil den vierten Rang in der 1.-Liga-Tabelle. Der EC Wil wird deshalb am Donnerstag vor heimischem Publikum in den Playoff-Viertelfinal gegen den HC Luzern starten.

Leeroy Rüsi und der EC Wil haben im Playoff-Viertelfinal Heimrecht. Bild: Michel Canonica

Achter Sieg im achten Auswärtsspiel für den EC Wil. Beim SC Herisau nehmen die Wiler Revanche für die bittere 4:5-Niederlage nach Penaltyschiessen gegen ebendiesen Gegner im November. Diese hatte es im heimischen Bergholz nach einer 4:0-Führung abgesetzt. Dieses Mal geriet eine früh erspielte Führung nicht mehr in Gefahr.

Sluka und Forrer mit je einem Doppelpack

Bereits nach gut vier Minuten führten die Wiler dank Toren von Claudio Forrer und Colin Frischknecht mit 2:0. Nach dem Anschlusstreffer der Herisauer stellte Filip Sluka noch vor der ersten Pause auf 3:1 für die Gäste.

Dabei blieb es bis ins Schlussdrittel hinein. In diesem sorgten erneut Forrer und Sluka sowie Matteo Schärer mit weiteren Gäste-Toren für klare Verhältnisse. Die letzten beiden Wiler Treffer fielen in Unterzahl - und zwar in ein- und demselben Boxplay. Wil-Trainer Kevin Schüepp war mit seiner Mannschaft und dem Derbysieg sehr zufrieden:

«Wir haben heute verdient gewonnen. Die Fehler vom letzten Derby gegen Herisau haben wir dieses Mal nicht gemacht und konsequent unser Spiel durchgezogen.»

Mit diesem Sieg hielten die Wiler nicht nur die weisse Weste auf fremden Eis, sondern auch das Heimrecht im Playoff-Viertelfinal. Als Tabellenvierte treffen sie ab kommenden Donnerstag in einer Best-of-Five-Serie auf den HC Luzern. Ob es auch wirklich ein Heimvorteil ist? Während die Wiler in dieser Saison auswärts bisher alles gewannen, verloren sie sechs der neun Heimspiele. Eines davon im Oktober mit 1:2 gegen Luzern.

Schüepp sieht das anders: «Ja, wir hatten zu Hause teilweise Mühe, Spiele zu gewinnen, aber die Leistungen haben oft gestimmt. Die Qualifikation ist jetzt hinter uns und wir wollen unsere Heimbilanz verbessern.»

Das jüngste Team mit Playoff-Heimrecht

Für Schüepp ist beeindruckender, dass seine Mannschaft als jüngstes Team der Liga sich den vierten Platz und somit Heimrecht erspielen konnte:

«Dass sich das jüngste Team verdienterweise die Playoffs zu Hause eröffnen kann, ist nicht selbstverständlich.»

Der vierte Rang in der Tabelle widerspiegelt auch ungefähr die Leistungen der Wiler in der Qualifikation. Zwar hätten laut Schüepp drei bis sechs Punkte mehr geholt werden können, aber mit der Platzierung ist er mehr als zufrieden.

«Nun geht es in die Playoffs und unser Ziel ist klar. Wir wollen Luzern eliminieren und in die Halbfinals einziehen. Und dafür wollen wir am Donnerstag direkt den ersten Sieg im Bergholz einfahren», sagt der Wiler Übungsleiter mit Blick auf den Beginn der Playoffs.

Am Donnerstag um 20 Uhr trifft der EC Wil dann auf den HC Luzern. Zwar ging diese Begegnung in der Qualifikation an die Innerschweizer, aber das dominante Team waren damals die Wiler. Mit 40 Abschlüssen aufs gegnerische Tor skorten sie nur gerade einmal. Die Chance, es besser zu machen, haben sie aber schon bald.