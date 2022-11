Eishockey EC Wil baut Tabellenführung aus: Beim 5:2-Sieg gegen die Argovia Stars gelingt den Wilern die bisher beste Saisonleistung Gegen den Tabellensiebten Argovia Stars zeigt der Spitzenreiter EC Wil über 55 Minuten eine starke Leistung und gewinnt am Ende mit 5:2. Damit festigen die Äbtestädter die 1.-Liga-Tabellenführung. Bereits am Samstag kommt es dann zum Spitzenspiel gegen den Drittplatzierten Prättigau-Herrschaft.

Lars Kellenberger (in Schwarz) schliesst mit seinem Tor und Assist gegen die Argovia Stars punktemässig zu Wil-Topskorer Matteo Schärer auf. Bild: Michel Canonica

Der EC Wil zeigt gegen die Argovia Stars aus dem Kanton Aargau seine beste Saisonleistung und gewinnt verdient mit 5:2. Assistenztrainer Ivo Frischknecht sagte zum Spiel vom Dienstagabend: «Wir haben über 55 Minuten eine gute, konstante Leistung gezeigt und waren offensiv sehr effizient.»

Das war nicht immer so. Erst in den letzten drei Spielen platze der Knoten. 16 von den 41 erzielten Toren schossen die Wiler in den vergangenen drei Partien. Das Skore gegen Argovia eröffnete in der fünften Minute Wils Robin Oettli. Aber nur zwei Zeigerumdrehungen später glich Argovia wieder aus.

Wil fährt zehnten Saisonsieg ein

Auf den Wiler Doppelschlag durch Colin Frischknecht und Lars Kellenberger kurz nach Beginn des zweiten Drittels konnten die starken Aargauer erneut reagieren und auf 2:3 verkürzen. Im Schlussdrittel war der EC Wil dann wieder abgebrühter und stellte durch Mario Haldenstein und Oliver Steiner auf das 5:2-Schlussresultat.

Tobias Klopfer kehrt zum EC Wil zurück Der EC Wil vermeldete am Mittwoch, dass mit Tobias Klopfer ein weiterer Spieler bis Ende Saison unter Vertrag genommen wurde. Der 26-Jährige, welcher bisher beim EHC Lenzerheide-Valbella in der 2. Liga gespielt hat, kehrt damit nach 15 Jahren zu seinem Stammverein zurück. Der Offensiv-Verteidiger wird bereits am Samstag zum Einsatz kommen, da der EC Wil sechs Absenzen zu beklagen hat. In Wil trifft Tobias auf seinen Bruder und Captain Lukas Klopfer. (lto)

Bereits am Samstag kommt es für Wil zu einer weiteren schwierigen Partie. Um 17.30 Uhr gastiert man auswärts beim Tabellendritten HC Prättigau-Herrschaft. Frischknecht sagt: «Die Auswärtsspiele in der Eishalle Grüsch sind nie einfach, aber nach diesem Sieg gegen die Argovia Stars gehen wir mit viel Selbstvertrauen ins Bündnerland.»