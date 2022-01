Der Zuzwiler Kevin Fiala erzielt sein 100. Tor in der NHL

Am selben Abend, an dem Timo Meier fünf Tore erzielt, trifft Kevin Fiala zum 100. Mal in der Regular Season der NHL. Der Zuzwiler unterliegt mit Minnesota Wild auswärts der Colorado Avalanche aus Denver mit 3:4 nach einem Penaltyschiessen.