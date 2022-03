Eishockey Der EHC Uzwil verliert das letzte Spiel der Masterround gegen den HC Zernez mit 2:3 Im dritten Spiel der Masterround mussten die Uzwiler die erste Niederlage einstecken. Die «Hawks» sind aber bereits für das Finalspiel um den Ostschweizermeistertitel qualifiziert. Dort treffen sie am kommenden Samstag auf den EHC Wilen-Neunforn.

Der Treffer von Yves Breitenmoser (in Blau) in der 53. Minute kam zu spät, um das Spiel noch zu drehen. Bild: PD

Für den EHC Uzwil hatte das Spiel gegen Zernez eigentlich nur noch symbolischen Wert. Die Uzwiler waren bereits vor dem letzten Spiel der Masterround für das Finalspiel qualifiziert. Trotzdem wollte das Team von Trainer Don McLaren das Spiel gewinnen, um mit viel Mut in einer Woche ins Spiel um den Ostschweizermeistertitel zu starten.

Die Uzwiler starteten dann auch besser in die Partie. Auch wenn das erste Drittel torlos endete, musste Uzwil im zweiten Drittel nur fünf Minuten warten, bis Christian Altherr die Gäste in Führung brachte. Diese hielt aber nur gerade einmal vier Minuten. Fabrice Dias konnte die Partie in der 29. Minute ausgleichen. Dario Toutsch legte nur wenig später nach und sorgte für die 2:1-Führung für den HC Zernez zur zweiten Drittelspause.

Uzwiler Antwort kam zu spät

Der EHC Uzwil schaffte es nicht, direkt nach der Pause eine Antwort zu zeigen. So war es wiederum Toutsch, der mit seinem zweiten Treffer an dem Abend für die Zwei-Tore-Führung der Hausherren sorgte.

Sieben Minuten vor Schluss gelang Yves Breitenmoser dann noch der Anschlusstreffer. Dieser kam aber zu spät. Uzwil musste sich in der Masterround zum ersten Mal geschlagen geben. Für die kommende Woche und das Finalspiel um den Meistertitel in der 3. Liga ändert sich aber nichts.

Dort treffen die Uzwiler auf den EHC Wilen-Neunforn. Dieser konnte sich mit dem klaren 11:2-Sieg gegen Samedan für das Finale qualifizieren. Der EHC Uzwil hat also die Chance, der schon sehr guten Saison am kommenden Wochenende noch die Krone aufzusetzen.