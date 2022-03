Eishockey Der EHC Uzwil gewinnt in der Masterround auch das zweite Spiel und ist damit berechtigt in die 2. Liga aufzusteigen Im Heimspiel gegen Engelberg-Titlis konnte das Team von Trainer Don McLaren mit 9:6 gewinnen. Dieser Sieg in einer sehr gut gefüllten Uzehalle berechtigt den EHC Uzwil für den Aufstieg in die 2. Liga und den Kampf um den Meistertitel.

Vor über 500 Zuschauer in der heimischen Uzehalle zeigte der EHC Uzwil eine Show und schoss neun Tore. Bild: PD

Der EHC Uzwil könnte nach mehreren Jahren in der dritten Liga endlich wieder aufsteigen und der 1. Liga einen Schritt näher kommen. Aus dieser zog sich Uzwil im Frühling 2019 aufgrund von finanziellen Problemen zurück, um einen Neuanfang zu wagen. Dieser Neuanfang scheint allmählich zu glücken. In dieser Saison gewann Uzwil in der Qualifikationsphase acht Mal und schoss die zweitmeisten Tore der Liga.

Um aufsteigen zu können war im zweiten Spiel der Masterround gegen Engelberg-Titlis ein Sieg nötig. Die Mannschaft von Trainer Don McLaren lieferte ab. Nach dem 3:1-Sieg gegen Ascona Rivers vor einer Woche konnte der EHC Uzwil auch Engelberg-Titlis schlagen.

Nur drei Minuten dauerte es bis die 507 Zuschauer in der Uzehalle den ersten Treffer bejubeln konnten. In der dritten Minute war es Dusan Cechovic, der sein Team in Führung brachte. Mike Allen, Kay Müller und Claude Moser waren ebenfalls im ersten Drittel erfolgreich.

Mike Allen und Renato Locher schnüren Doppelpack

Auch im zweiten Drittel waren es die Uzwiler, die zuerst trafen. Mike Allen traf zum zweiten Mal an diesem Abend und Reto Altherr erhöhte in der 29. Minute auf 6:2. Zum Start des dritten Drittel zündete Uzwil erneut ein Feuerwerk. Ein Doppelschlag von Renato Locher innerhalb von zwei Minuten und Stürmer Patrik Nagel sorgten für das zwischenzeitliche 9:4. Dass der EHC Uzwil danach etwas vom Gas ging war verständlich. Auch die Tore Fünf und Sechs für die Gäste aus Engelberg änderten am Ergebnis nichts mehr.

Mit dem 9:6-Heimsieg qualifizierten sich die Uzwiler also bereits vor dem letzten Spiel der Masterround für das Finale der Regionalmeister ist somit aufstiegsberechtigt. «Wir würden gerne aufsteigen», sagt Präsident Philipp Herzog und ergänzt: «Wir haben uns das mittelfristig als Ziel gesetzt und sind natürlich erfreut, dass wir es bereits in dieser Saison geschafft haben. Nach der Saison werden wir mit dem Team zusammensitzen und alles gemeinsam besprechen.»

Das letzte Spiel der Masterround findet am nächsten Samstag um 20 Uhr auswärts in Zernez statt.