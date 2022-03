Eishockey EHC Uzwil findet wieder zu alter Stärke zurück: Nach drei Jahren in der 3. Liga haben die «Hawks» die Möglichkeit, Ende Saison aufzusteigen Im Frühling 2019 musste sich der EHC Uzwil aus finanziellen Gründen aus der 1. Liga zurückziehen. Nach drei schwierigen Jahren feiern Uzwil und Präsident Philipp Herzog in der Uzehalle wieder sportliche Erfolge. Aber auch in der Nachwuchsabteilung konnte der gute Ruf von früher zurückgewonnen werden.

Der EHC Uzwil jubelt über einen Treffer im zweiten Spiel der Masterround gegen Engelberg-Titlis. Bild: PD

Dem EHC Uzwil läuft es im Moment sehr gut. In der 3. Liga steht die erste Mannschaft kurz vor dem Aufstieg und kann in einer Woche sogar noch den Ostschweizer-Meister-Titel holen. Auch bei den Junioren ist der Verein wieder gut aufgestellt. Das war aber nicht immer so. Im Frühling 2019 musste sich Uzwil aus der 1. Liga zurückziehen. Grund dafür: Geldnot.

Es wurde mit der bestehenden 3.-Liga-Mannschaft ein Neuanfang gewagt. Dieser könnte mit dem Aufstieg des Fanionteams bereits drei Jahre später glücken. EHC Uzwil-Präsident Philipp Herzog sagte zur Situation im Frühjahr 2019:

«Es ist uns gelungen, das Vertrauen von Mitgliedern und Sponsoren zurückzugewinnen. Der EHC Uzwil ist seit dem Oktober 2020 zum Glück wieder schuldenfrei.»

Das hat dazu geführt, dass der Verein schnell wieder auf die richtige Spur gekommen ist. Auch die Zuschauer sind dem EHC Uzwil treu geblieben. «Wir haben im Durchschnitt 300 Zuschauer und durften in der Masterround gegen Engelberg-Titlis sogar vor über 500 Leuten spielen.»

In der Nachwuchsabteilung zu alter Stärke zurückgefunden

Für Herzog ist aber nicht nur das Wohlergehen der ersten Mannschaft wichtig. Uzwil hat auch in der Nachwuchsarbeit wieder zu alter Stärke zurückgefunden. «Es ist uns gelungen, im Nachwuchs grössere Lücken zu schliessen und wir zählen in dieser Saison rund 150 Junioren sowie rund 50 Hockeyschüler», sagt Herzog und ergänzt:

Philipp Herzog, Präsident des EHC Uzwil. Bild: PD

«Wir sind in der Region wieder zu einem beliebten Ausbildungsverein geworden und haben unseren guten Ruf zurückgewonnen. Zusätzlich ist es uns gelungen, drei U17-Spieler an die erste Mannschaft heranzuführen.»

Mit Profinachwuchstrainer Dusan Cechovic, welcher selber zusätzlich im Fanionteam mitspielt, hat Uzwil hier den richtigen Mann im Verein. Er leistet zusammen mit den Nachwuchstrainern hervorragende Arbeit. Sogar zwei Familien aus dem Vorarlberg kommen regelmässig nach Uzwil, damit ihre Kinder mit den Junioren mitspielen können.

Die Adresse an der Uzehalle wurde also wieder aufgewertet, um junge Talente aus der Region anzulocken. So werden vielleicht in ein paar Jahren der nächste Mathias Seger oder die nächste Dominique Rüegg aus der Nachwuchsabteilung hervorgebracht.

Mit Konstanz in die Zukunft

Der Verein befindet sich nach seiner kurzzeitigen Talfahrt also wieder auf dem rechten Weg. Finanziell steht man gut da, der Ruf der Juniorenabteilung wird Jahr für Jahr wieder besser und die erste Mannschaft feiert sportliche Erfolge.

«Praktisch alle Spieler, die bei uns in der 3. Liga spielen, sind ehemalige Junioren. Diese Konstanz wollen wir auch in Zukunft beibehalten», sagt der Präsident und ergänzt: «Der Aufstieg war mittelfristig unser Ziel. Dass wir bereits jetzt die Möglichkeit dazu haben, hätten wir nicht gedacht, ist aber eine schöne Überraschung. Nach dem Saisonende werden wir uns mit der Mannschaft und den Trainern zusammensetzen, nochmals das Budget berechnen und dann über einen Aufstieg entscheiden.»

Am Samstag um 20 Uhr trifft der EHC Uzwil auswärts im letzten Spiel der Masterround auf Zernez. Obwohl die «Habichte» bereits für das Finalspiel qualifiziert sind, ist das Spiel enorm wichtig, um ein gutes Gefühl für das Finalspiel um den Ostschweizer-Meister-Titel zu bekommen. Dort treffen die Uzwiler am kommenden Wochenende entweder auf Samedan oder den EHC Wilen-Neunform.