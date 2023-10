Eishockey Der EC Wil muss sich im ersten Auswärtsspiel der Saison gegen den SC Rheintal im Penaltyschiessen geschlagen geben – rettet aber immerhin einen Punkt Trotz diverser Verletzter konnte der EC Wil am Dienstagabend lange auf einen Sieg hoffen. Nach sechzig Minuten stand es 1:1. Weil in der Verlängerung keine Tore fielen, musste die Entscheidung im Penaltyschiessen fallen. Dort zeigte sich der SC Rheintal abgeklärter.

Robin Oettli (Mitte) brachte die Wiler in der 32. Minute in Führung. Bild: Beat Lanzendorfer

Im zweiten Spiel der Saison setzt es für die Wiler auswärts beim SC Rheintal eine 1:2-Niederlage im Penaltyschiessen ab. Die Gäste können mit dem gewonnenen Punkt aber gut leben, weil sie mehrere Ausfälle zu beklagen hatten.

Robin Oettli bringt die Gäste in Führung

Beim Vorbeilaufen in der zweiten Drittelspause sagte EC Wil-Trainer Raphael Kaderli: «Die Führung ist glücklich.» Tatsächlich lag der Gast nach 40 Minuten mit 1:0 vorne. Für das Tor zeichnete sich Robin Oettli verantwortlich, der in der 32. Minute nach einer schönen Einzelleistung Vincent Sauter im Gehäuse der Rheintaler bezwingen konnte.

Der Vorsprung entsprach nicht ganz dem Gesehenen, weil die Einheimischen bis zu diesem Zeitpunkt besser unterwegs waren und sich auch die klareren Möglichkeiten erarbeiteten. Dies dürfte damit zu tun gehabt haben, dass die Gäste praktisch mit dem letzten Aufgebot angereist waren. «Wir spielen nur mit drei Blöcken, weil die zweite Linie praktisch komplett verletzt ausgefallen ist», erklärte Sportchef Roland «Singi» Singenberger.

Das Glück war den Wilern im weiteren Verlauf dann nur noch bedingt hold. Zuerst liessen Matteo Schärer und Captain Lars Kellenberger kurz nach Anpfiff des dritten Drittels zwei Grosschancen liegen, dann schlug es im Kasten von Torhüter Oliver Etter ein. Sandro Stoop traf nach 43 Minuten zum Ausgleich.

Pfostenschuss in der Verlängerung

Obwohl beide Teams die Entscheidung suchten, sollten in der regulären Spielzeit keine Tore mehr fallen. In der fünfminütigen Verlängerung kam für die Wiler erschwerend hinzu, dass sie zuerst in Unterzahl spielen mussten, weil Lars Kellenberger acht Sekunden vor dem dritten Sirenenton eine Zweiminutenstrafe kassierte. Rheintal traf in diesem Überzahlspiel wohl den Pfosten, das siegbringende Tor gelang aber nicht.

Im nötigen Penaltyschiessen zeigten sich die einheimischen Akteure dann abgeklärter. Während die Wiler mit ihren Versuchen allesamt scheiterten, hatten die Rheintaler nach vier Anläufen dreimal getroffen – das war's.

Wil-Trainer Kaderli konnte nach Spielschluss mit dem Punkt gut leben: «Wir hatten vor allem im zweiten Drittel einige bange Momente zu überstehen und sind eigentlich entgegen des Spielverlaufs in Führung gegangen. Im dritten Drittel war das Spiel aber offen, es hätte auf beide Seiten kippen können.»

Für die Wiler geht es am Samstag um 17.30 Uhr bei den Argovia Stars weiter. Die Aargauer sind in den zwei ersten Meisterschaftsspielen ohne Punkt geblieben.