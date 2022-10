Eishockey Der EC Wil gibt weiter Gas: Gegen den EHC Burgdorf reichte ein 1:0, um den vierten Sieg in Folge zu feiern Mit zwölf Punkten aus fünf Spielen ist der EC Wil sehr gut in die 1.-Liga-Saison gestartet. Sogar noch einen Punkt besser als letzte Spielzeit, in der es am Ende für Rang vier und Playoff-Heimrecht reichte. Am Samstag geht es nun gegen den Playoff-Gegner der letzten Saison, den HC Luzern.

Torschütze Andrea Giannone (in Schwarz) wechselte im Sommer von der Nachwuchsabteilung der Rapperswil-Jona Lakers nach Wil. Bild: Donato Caspari

Der EC Wil ist weiterhin in bestechender Form. Seit der Auftaktniederlage gegen die GDT Bellinzona reihte der Erstligist vier Siege aneinander. Zuletzt schlugen die Wiler auswärts den EHC Burgdorf am Dienstagabend mit 1:0. Das Team von Trainer Kevin Schüepp bestätigte also den Sieg im Shootout gegen Gruppenfavorit Wetzikon vom Samstagabend. Das hatte Schüepp auch gefordert. «Ich wollte, dass wir diesen Sieg gegen Wetzikon bestätigen und erneut eine gute Leistung aufs Eis bringen», sagte der Trainer.

Gegen die Berner schaffte es der EC Wil seine gute Form wiederum unter Beweis zu stellen und gewann das Spiel mit 1:0. Neuzugang Andrea Giannone entschied kurz vor Ende des zweiten Drittels mit seinem ersten Saisontor die Partie.

Beim EC Wil ist eine gewisse Stabilität eingekehrt

Er ist damit der nächste neue Stürmer, der in dieser Saison für den EC Wil trifft. Vor ihm waren auch bereits Nicolas Hinder und Oliver Steiner erfolgreich. Auch Neuzugang Mario Haldenstein bescherte den Wilern bereits Punkte. Gegen Wetzikon sicherte Haldenstein dem EC Wil mit zwei verwandelten Penaltys den Extrapunkt.

Was aber vor allem imponiert: Die Wiler stehen nach fünf Spielen nicht nur punktemässig besser da als vergangene Saison, sondern sie sind auch eine stabilere Mannschaft geworden. Im letzten Jahr überzeugte Wil zwar offensiv und hatte nach fünf Partien 21 Tore erzielt, kassierte aber auch 13 Gegentreffer. In dieser Saison ist der EC Wil offensiv etwas gemächlicher gestartet (13 Tore), macht aber mit nur neun Gegentoren defensiv einen deutlich stabileren Eindruck.

Diese Stabilität wird auch am kommenden Samstag wichtig sein. Dann empfängt der EC Wil den letztjährigen Playoff-Gegner Luzern in der Eishalle Wil. In der damaligen Serie erzielten die Innerschweizer im Durchschnitt zwei Treffer pro Spiel und qualifizierten sich so fürs Halbfinale. Der EC Wil möchte nun alles daran setzten, die Luzerner Offensive in Schach zu halten und die Partie für sich zu entscheiden.