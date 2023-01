EISHOCKEY Coup im Cup: Wil wirft das oberklassige Frauenfeld raus - Uzwil bleibt hängen Der EC Wil untermauert seine Heimstärke und setzt sich in der Cup-Qualifikation gegen Frauenfeld mit 5:3 durch. Für den EHC Uzwil ist Cup-Traum hingegen ausgeträumt: 1:5-Heimniederlage gegen St.Moritz.

Wiler Jubel: Der Einzug in die nächste Cup-Runde ist perfekt. Bild: Donato Caspari

Es bleibt dabei: Im Bergholz ist der 1.-Ligist EC Wil in dieser Saison eine Macht. In der Meisterschaft hat er in jedem Heimspiel gepunktet. Und in mehreren Partien der Cup-Qualifikation musste er sich einzig dem oberklassigen EHC Bülach beugen. Das war im vergangenen September.

Nun läuft die nächste Cup-Serie - und wieder wurde den Wilern ein Team der dritthöchsten Spielklasse des Landes, der My Hockey League, zugelost. Dieses Mal war es Frauenfeld, das hinsichtlich dieser Spielzeit aufgestiegen ist. Zwar belegen die Thurgauer den letzten Platz, schienen sich zuletzt aber gefangen zu haben. Speziell war das Spiel für Trainer Kevin Schüepp, der die Frauenfelder vor rund drei Jahren mit einigen Nebengeräuschen Richtung Wil verlassen hatte.

Wil dreht die Partie

Mittlerweile ist Schüepp mit den Wiler Bären auf Abschiedstournee, weil er sich Ende Saison eine Auszeit nimmt. Noch ist es nicht soweit - und im Cup geht die Reise weiter. Denn die Äbtestädter setzten sich am Mittwochabend gegen Frauenfeld zuhause mit 5:3 durch. Zwar gingen die Hauptstädter im Startdrittel standesgemäss in Führung. Doch bis kurz nach der ersten Pause war das Spiel dank Treffern von Brian Isenschmid und Matteo Schärer gedreht. Kurz, nachdem die Frauenfelder bei Spielhälfte ihren Torhüter gewechselt hatten, erhöhte Andrea Giannone auf 3:1. Gelesen war die Messe damit freilich noch nicht, denn die Thurgauer kamen zu Beginn des Schlussabschnitts auf 3:2 heran. Doch Joel Moser und Robin Oettli stellten auf 5:2 - und somit den Heimsieg sicher. Dass der Ex-Wiler Filip Sluka kurz vor Schluss noch zum Schlussergebnis einnetzte, spielte keine Rolle mehr.

Am Samstag um 17.30 Uhr steht für die Wiler das nächste Heimspiel im Bergholz an, wenn der SC Rheintal in der Meisterschaft seine Aufwartung macht. In der drittletzten Partie der Qualifikationsphase geht es darum, Platz drei abzusichern und sich mit einem Sieg womöglich das Heimrecht in den Playoffs bereits zu sichern.

Uzwil früh distanziert

Im Cup nicht mehr mit dabei ist der EHC Uzwil aus der 2. Liga. Er bekam es am Dienstagabend mit dem Liga-Konkurrenten St.Moritz zu tun, den er in der Meisterschaft noch besiegt hatte. Doch dieses Mal war die Entscheidung schon nach dem Startdrittel zu ungunsten der Uzwiler gefallen. Sie lagen nach 20 Minuten mit 0:3 im Hintertreffen. Nach zwei Dritteln und bei Spielende stand es 1:5. Den einzigen Uzwiler Treffer erzielte Yves Breitenmoser zum zwischenzeitlichen 1:4.

In der Meisterschaft treffen die Uzwiler am Samstag um 17.30 Uhr auswärts auf Dielsdorf-Niederhasli und können mit einem Sieg die Playoff-Qualifikation sicherstellen.