Einweihungsfest Heilpädagogische Schule Flawil: 1130 Meter roter Faden durchs Haus

Den Start und den Schlusspunkt des Einweihungsfestes gestaltet Zauberer und Pyrotechniker Hannes vo Wald. Dazwischen erhalten die Besuchenden auf witzige Art und Weise Einblick in die Räume der HPS sowie ihrer Geschichte. Musik soll in der HPS auf keinen Fall fehlen. Die Zwei-Mann-Band sowie Pätschwerk sind Formationen aus der Ostschweiz, die auf ihre Weise überraschen, und das Publikum zu unterhalten wissen. Flüssiges, Salziges, Süsses wird in der Genuss-Festwirtschaft angeboten. Hier soll es für jeden etwas haben: Burger und Würste vom Grill, Pommes, Raclette, Suppen, Pizze, Kuchen und Glaces – immer in der Grösse einer Probierportion, damit alles genossen werden kann. (zi) Hinweis Das Einweihungsfest findet am Samstag, 11. Mai, von 10 bis 16 Uhr statt in der HPS Flawil statt. Parkplätze auf dem Schulareal gibt es nicht, es sind die öffentlichen zu benutzen.