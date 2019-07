Einsprachen:

Gnadenfrist für Flawiler Blutbuche Noch auf dem Baugrundstück an der Wilerstrasse 82 in Flawil keine Bagger auffahren. Gegen den Sondernutzungsplan sind Einsprachen eingegangen. Andrea Häusler

Das Areal hinter der alten Villa soll überbaut werden. Die Blutbuche (rechts) steht dem Vorhaben im Wege. (Bild: Andrea Häusler)

Am 28. Juni hat die Einsprachefrist gegen den vom Flawiler Gemeinderat genehmigten Sondernutzungsplan Wilerstrasse 82 geendet. Gegenstand der öffentlichen Auflage war auch eine Änderung der kommunalen Schutzverordnung als Voraussetzung für die Beseitigung der Blutbuche im Eingangsbereich des knapp 4200 Quadratmeter grossen Planungsgebiets. Insbesondere die Aussicht auf den Verlust des rund 150-jährigen Parkbaums hatte in den vergangenen Monaten zu Diskussionen und in Naturschutzkreisen für Unverständnis gesorgt.

Innerhalb der dreissigtägigen Auflagefrist sind gegen den Sondernutzungsplan, der den Bau von zwei Mehrfamilienhäusern und einer Tiefgarage ermöglichen soll, beziehungsweise die Änderung der Schutzverordnung mehrere Einsprachen eingegangen, wie der Medienverantwortliche der Gemeinde, Markus Scherrer, auf Anfrage sagt. (ahi)