Einkaufen, Kehricht entsorgen, mit dem Hund Gassi gehen: Wo man sich in der Region Wil und Toggenburg Unterstützung holen kann In der Krise wächst die Solidarität. Ein Überblick über die von Gemeinden, Vereinen, Privatpersonen und regionalen Verbände koordinierten Nachbarschaftshilfen.

Das BAG empfiehlt Personen aus Risikogruppen und ab 65 Jahren zuhause zu bleiben. Urs Bucher

«Wir müssen diesen Weg gemeinsam gehen.» Das waren die Worte der Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga an der Medienkonferenz vergangene Woche. Dass diese Wort ernst genommen werden, zeigt die Vielzahl an Hilfsangeboten für Menschen der Risikogruppen, die in den letzten Tagen entstanden sind.

Vereine, Gemeinde, Privatpersonen und regionale Verbände koordinieren die Nachbarschaftshilfen und vermitteln Hilfesuchende an Helferinnen und Helfer. Dabei geht es meist um Unterstützung in ganz alltäglichen Dingen: einkaufen, Medikamente besorgen, Kehricht entsorgen, Behördengänge, Postgänge.

Die folgende - nicht abschliessende - Übersicht listet, sortiert nach Ortschaften, Koordinationsstellen für Hilfesuchende und Helfende auf.

Hotline des Zivilschutzes für die Stadt Wil, 071 914 45 00 (Betriebszeiten Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr)

Quartierverein Wil West, Guido Bünzli, 071 911 55 03, guido.buenzli@gmx.ch

Evangelische Kirchgemeinde Wil, Brigitte Witzig, 071 555 58 17, brigitte.witzig@ref-wil.ch, Formular für Hilfesuchende und Helfende unter www.ref-wil.ch/bericht/1416

Soziale Dienste Rickenbach, Benjamin Bajs, 071 929 70 43, sozialedienste@rickenbach-tg.ch

Katholische Kirchgemeinde Rickenbach, Sabine Leutenegger, 071 923 01 51 oder 076 540 51 71, sabine.leutenegger@kathwil.ch

Gemeinderatskanzlei, 058 228 28 84 oder gemeinde@zuzwil.ch

Dorfverein Wiezikon, www.wiezikon.ch

Reformierte Kirche, Barbara Manz, 076 480 33 31, b-manz@sunrise.ch

«Sirnach Hilft» der FEG, sirnachhilft@hotmail.com

«Menschlichkeit jetzt - wir helfen einander!», Telefon 076 511 54 29 (Montag bis Samstag 8 bis 10 Uhr und 14 bis 16 Uhr), helfen@lebenswertes-muenchwilen.ch

Helfende Hand Jonschwil, Susanne Schuh, 076 604 42 07

Nachbarschaftshilfe des Regionalen Gemeindeführungsstab, Kontakt für Hilfesuchende und Helfende: 071 951 06 87

#hilf jetzt Umgebung Flawil/Degersheim/Uzwil, zuständig für Uzwil: Sabine Piller-Haller, 079 299 55 71, sabine.piller@bluewin.ch

Nachbarschaftshilfe des Regionalen Gemeindeführungsstab, Kontakt für Hilfesuchende und Helfende: 071 951 06 87

Niederhelfenschwil: Reto Strässle, 079 700 73 73, reto.straessle@bluewin.ch

Zuckenriet: Gabriela Arn, 079 317 22 50, gabriela.arn@niederhelfenschwil.ch

Lenggenwil: Simon Thalmann, 078 841 18 79, simon.thalmann@niederhelfenschwil.ch

Kontakt für Helfende: info@niederhelfenschwil.ch

#hilf jetzt Umgebung Flawil/Degersheim/Uzwil, zuständig für Flawil: Eliane Brändle, 078 922 14 52, e.braendle@gmail.com

Nachbarschaftshilfe Sicherheitsverbund Region Gossau, 071 388 32 51 (Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr), hotline@svrg.ch, www.svrg.ch

#hilf jetzt Umgebung Flawil/Degersheim/Uzwil, zuständig für Degersheim: Brigitte Schättin-Streit, 079 328 51 27, brigitte.schaettin@gmx.ch

Nachbarschaftshilfe Sicherheitsverbund Region Gossau, 071 388 32 51 (Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr), hotline@svrg.ch, www.svrg.ch

Gemeindeverwaltung, 071 982 82 22 (Telefonzeiten von 8 bis 12 und 14 bis 17 Uhr), info@buetschwil-ganterschwil.ch

Mittagsmahlzeit, Seniorenzentrum Solino, 071 982 82 52

Telefonkette der katholischen und evangelischen Kirchgemeinde, Infos: Katholische Kirchgemeinde, 079 350 56 27 oder www.seut.ch, Evangelische Kirchgemeinde, www.ref-unterestoggenburg.ch

Ratskanzlei, 071 982 70 77

Gemeindeverwaltung, 058 228 23 43, kanzlei@oberhelfenschwil.ch

Gemeindepräsidentin Vreni Wild, 071 375 62 50, vreni.wild@neckertal.ch; Ratsschreiber Andreas Lusti, 071 375 62 60, andreas.lusti@neckertal.ch

«Toggenburg hilft», 058 228 23 84

Gemeindeverwaltung Ebnat-Kappel, 071 992 64 01

