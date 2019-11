Kehrtwende im Streit mit der Stadt: Der FC Wil darf sein Logo nun doch am Stadion platzieren

Der FC Wil und die Stadt haben in der Auseinandersetzung ums Logo am Stadion eine Lösung gefunden. Der Fussballclub darf es nun doch an der Aussenwand des Stadions anbringen. Man habe eine «konstruktive Lösung» gefunden, teilt die Stadt mit.