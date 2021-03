Wil Das eingestürzte Dach der Migrol-Tankstelle wird erst im Sommer ersetzt – bis dahin muss wohl das Provisorium hinhalten Im Januar stürzte das Dach der Shell-Tankstelle an der Toggenburgerstrasse wegen der Schneelast ein. Die Baubewilligung für ein neues Dach ist bereits beantragt.

Das provisorische Dach. Bild: Felicitas Markoff (2. März 2021)

Ohne jede Vorwarnung brach das Dach der Migrol-Tankstelle an der Toggenburgerstrasse in Wil am 21. Januar 2021 zusammen. Der grosse Schneefall hatte die Konstruktion zu stark belastet. Seit dem Einsturz steht ein Gerüst vor dem Migrolino Shop. Als Provisorium dient lediglich eine Plane, die über das gesamte Gerüst befestigt ist.

Die Abklärungen und Bewilligungen sind zeitintensiv

Ein neues Vordach für die Migrol Tankstelle ist bereits geplant, sagt Simon Jossi, Bereichsleiter Mobilität der Migrol AG. Bis die Baubewilligung definitiv bestätigt wird, benötige es aber noch etwas Zeit. Das sei bei einer solchen Angelegenheit normal.

Die Bauarbeiten starten erst, wenn alle Pläne bewilligt sind und das Bauamt grünes Licht gibt. Deshalb sagt Simon Jossi:

«Das neue Dach ist erst im Sommer fertig.»

Die Migrolino Tankstelle in Wil. Bild: Felicitas Markoff

Feuerwehr verhinderte kompletten Einsturz

Vor Ort waren am Tag, als das Dach einstürzte, mehrere Polizeipatrouillen sowie die Feuerwehr. Es wurde sogar ein Lastwagenkran organisiert, um das eingestürzte Dach anzuheben und auf ein Transportfahrzeug verladen zu können. Den Rest des schneebedeckten Daches musste die Feuerwehr freischaufeln, um den kompletten Einsturz zu verhindern.

Zum Zeitpunkt des Einsturzes befanden sich aufgrund der Coronapandemie keine Kunden im Laden. Personen wurden keine verletzt und die Zapfsäulen wurden auch nicht beschädigt.

Der Tankstellenshop öffnete bereits zwei Tage nach dem Einsturz wieder seine Türen.