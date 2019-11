Eine zweifache Premiere: Die Sonnentaler Künstlerin Katharina Woerner stellt in Uzwil aus Am Wochenende präsentiert die «Galerie am Gleis» das Schaffen von Katharina Woerner. Tobias Söldi

Zwischen Pinsel und Farben: Katharina Woerner in ihrem Atelier. (Bild: Tobias Söldi)

Es ist eine doppelte Premiere für Katharina Woerner: Zum ersten Mal stellt sie ihre Bilder in der Region aus, in Uzwil. Und zum ersten Mal präsentiert sie Werke, die nach einer längeren künstlerischen Pause entstanden sind. Die 75-Jährige, die in Sonnental bei Oberbüren zu Hause ist, sagt:

«Zurzeit bin ich sehr produktiv. Es sprudelt richtiggehend aus mir heraus.»

Über 70 abstrakte, surreale Bilder umfasst die Ausstellung «Transitions» in der «Galerie am Gleis», die am Wochenende Vernissage feiert (siehe Kasten). Alle Bilder sind in den letzten drei Jahren entstanden.

Abstrakt: Katharina Woerner lässt in ihren Bildern vieles offen. (Bild: PD)

Davor rückte die Kunst während zehn Jahren in den Hintergrund: Krankheit und Tod ihrer Eltern haben Katharina Woerner stark in Anspruch genommen. «Nun ist die seelische Belastung weg, der Kopf wieder frei», sagt die gebürtige St.Gallerin, die seit 30 Jahren in der Region wohnt.

Ohne Namen, aber thematisch geordnet

Dieser Unterbruch hat Spuren hinterlassen, nicht nur persönlich, auch in der Kunst. Während Katharina Woerner vor der Pause grossformatige Leinwände bemalt hat, beschränkt sie sich nun auf kleinere Bilder – das grösste in der Ausstellung misst lediglich 60 auf 60 Zentimeter. Neu ist auch: Ihre Bilder tragen keine Namen. Ohne Titel seien die Betrachter freier in der Interpretation. Die älteren Werke hingegen waren immer klar definiert – zumindest dem Namen nach, Woerner hat stets abstrakt gemalt, das liege ihr einfach mehr als das figürliche Malen, erklärt sie.

Ganz ohne Hinweis zum Inhalt geht es dann aber doch nicht: Bis zu 20 Bilder hat Katharina Woerner jeweils unter einem bestimmten Thema wie «Inner Strength» (Innere Stärke), «Colour and Fun» (Farbe und Vergnügen) oder «Solitude» (Einsamkeit) zusammengefasst. «Intention und Stimmung der Bilder sind jeweils ähnlich», erklärt sie. Daneben finden sich auch Objekte, mit Acryl bemalte Wurzeln und Äste.

Manche Bilder sind düster und geheimnisvoll. (Bild: PD)

Während Stil, Formen und Farben der verschiedenen Gruppen ganz unterschiedlich sind, eint die künstlerische Handschrift von Katharina Woerner die Werke. Oft arbeitet sie mit Acryl und Pastellkreide, ihrem «Lieblingsmedium». Und hinter allen Bildern steckt Woerners Person, ihre Geisteshaltung, die sich aus der Liebe zu Musik, Literatur und Kunst speist. «Kunst kann die Welt nicht verändern», sagt sie bescheiden.

«Kunst kann den Betrachter im besten Fall aber zum Nachdenken anregen und ihm Freude bereiten. Das ist mein Ziel.»

Mit ihren Bildern wolle sie das «Geheimnis der Schönheit der Welt» zeigen. Und sich selbst ausdrücken: «Ich denke beim Malen nicht ans Publikum. Es ist für mich eine persönliche Sache.»

Aus diesem Grund hat Woerner bis jetzt auch nur vereinzelt ausgestellt, zuletzt 2010 in St.Gallen. «Ich habe mich immer ein bisschen gescheut, nach Aussen zu gehen.» In Uzwil hat sie aber ein gutes Gefühl: «Ich freue mich wahnsinnig.» Und das Älterwerden hilft ebenfalls: «Es interessiert mich immer weniger, wie andere über meine Kunst urteilen. Ich bin selbstbewusster geworden.»

Seit Kindesbeinen von Kunst umgeben

Dabei ist Katharina Woerner das künstlerische Schaffen in die Wiege gelegt worden. Ihr Vater arbeitete als Lehrer, war aber «zu 100 Prozent Künstler». «Ich hatte immer mit Kunst zu tun», erinnert sich Woerner, die in St.Gallen an der Kunstgewerbeschule studiert hat. Durch ihren Vater, der mit dem Besitzer der Erker-Galerie in St.Gallen befreundet war, hat sie auch den deutsch-französischen Maler und Grafiker Hans Hartung kennen gelernt, eine ihrer grossen Inspirationen, den sie in den 60er-Jahren 13 Monate in Paris assistierte. Später war sie in Galerien, in Grafikateliers, Werbeabteilungen und bei der kantonalen Denkmalpflege tätig.