Vom Aussendienstler zum Mehrheitsaktionär: Geschäftsführer Nicos Höhener über die Tradition und die Zukunft der Heimgartner Fahnen AG in Wil Der aktuelle CEO Nicos Höhener im Gespräch über die Bedeutung der Fahnen und Flaggen, Schwierigkeiten und Zukunftsaussichten.

Vor über 20 Jahren ins Unternehmen eingestiegen, heute der Geschäftsführer: Nicos Höhener. Bild: PD

Schon aus 100 Metern Entfernung weisen die im Wind flatternden Fahnen auf das dahinterliegende Firmengebäude hin. Das Wiler Unternehmen Heimgartner Fahnen AG befindet sich zurzeit in den Händen der dritten Generation und seinem Geschäftsführer Nicos Höhener. Schon seit über 20 Jahren ist er im Familienunternehmen tätig, das neben Fahnen und Flaggen auch Kirchengewänder, sogenannte Paramente, produziert. Kurz nachdem er seine KV-Lehre abgeschlossen hatte, stieg er ins Unternehmen ein. Vom Aussendienst über den Produktionsleiter bis zum Geschäftsführer – Höhener durchlebte eine abwechslungsreiche Zeit in den verschiedensten Abteilungen. Auf die Frage, ob er jemals etwas anderes hätte machen wollen, meint er, dass es schon immer wieder zu Auf und Abs kommen konnte. Doch das Unternehmen zu verlassen, stand nie wirklich zur Diskussion. Denn: Er ist sehr glücklich in seinem Job, dem ihm Tag für Tag Freude bereitet.

«Aufzustehen und sich auf den bevorstehenden Tag zu freuen, ist das Einzige, was zählt.»

Abwechslung und stetige Optimierung

Neben der Freude am Job und Zeit mit seiner Familie, Haustieren und Freunden legt Höhener grossen Wert auf eine stetige Weiterbildung. Sei es durch das Meistern von herausfordernden Aufgaben oder die Entwicklung von bestehenden oder neuen Produkten: Durch die diversen und spannenden Aufgabenbereiche sammelte Höhener immer wieder Erfahrungen. Zudem bildete er sich zwischenzeitlich im Bereich Betriebswirtschaft weiter.

Seit zwei Jahren ist er nun Geschäftsführer des Familienunternehmens, seit einem Monat auch Eigentümer der Aktienmehrheit. Der grösste Vorteil am Familienunternehmen sei, dass sie aufgrund der Unabhängigkeit von Aktienbesitzern mehr Freiheiten haben.

Der Wechsel, der primär der Zukunftssicherung dienen sollte, war vorhersehbar. Für das Unternehmen selbst habe sich deshalb nicht viel verändert. Der neue Geschäftsführer Nicos Höhener dagegen wird mit einer grösseren Menge von Aufgaben konfrontiert. Er verspürt zwar selten Stress, trotzdem wird er dank dem angenehmen Arbeitsklima einige Aufgaben abgeben können. Auch ein gut funktionierendes Team sei ein relevanter Bestandteil, um erfolgreich zu sein. Doch vor allem die Kunden spielen eine grosse Rolle, wenn es um die Zukunft des Unternehmens geht. Neue Kunden, aber auch neue Lieferanten bergen Möglichkeiten zur Forschung und Entwicklung der Produkte, die zum grössten Teil in der Schweiz hergestellt werden. «Ein gewisses gesundes Wachstum ist notwendig», betont Höhener.

Neue Ideen entstehen meist bei den Teamsitzungen, dabei werden definitive Entscheidungen mit viel Flexibilität getroffen. Ob Herstellung von stabilerem Material oder Optimierung des Fahnen- masten – Potenzial zur Verbesserung gibt es immer.

Zufriedengestellte Kunden durch qualitativ hochwertige Swiss-Made-Produkte zu fairen Preisen, hergestellt unter gerechten Arbeitsbedingungen. Das ist das Credo des Wiler Unternehmens, das zurzeit 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Eine Fahne zeigt Wirkung

Typisch für den Textilsektor wird das Unternehmen mit diversen Herausforderungen konfrontiert. Einerseits wird es immer schwieriger, Schweizer Lieferanten zu finden, die ihnen Rohmaterial beschaffen können. Andererseits steigt der Preisdruck: Vermehrt gibt es Konkurrenz durch den Detailhandel, der Fahnen als Billigprodukte verkauft. Dabei seien die Fahnen nicht nur für Höhener selbst von grosser Bedeutung, sondern auch für die Gesellschaft relevant. Die Schweizer Fahne verspricht ein Gefühl der Heimat, sie verbindet – nicht nur am 1. August. Höhener sagt:

«Die Schweiz ist ein Fahnenland»

Kritik sei absehbar. Gewisse Leute können sich durch eine Fahne angegriffen fühlen, empfinden die Schweizer Fahne rassistisch oder verlangen deren Entfernung. Dass eine Fahne eine Person verletze, sei natürlich nicht die Absicht des Unternehmens: Hinter jeder Fahne steckt eine gewisse Ethik, sonst würde sie nicht produziert werden.

Fahnen können aber durchaus ein Statement setzen. Beispielsweise wird durch die Regenbogenflagge Solidarität für die Bewegung der LGBT+ gezeigt oder durch Initiativenflaggen politisch ein Zeichen gesetzt. Eine andere essenzielle Verbundenheit symbolisieren Vereinsfahnen: Sie vermitteln das Gefühl der Zugehörigkeit. Dagegen nutzen Firmen die Fahnen zum Zweck der Werbung. Allgemein seien Fahnen und Flaggen etwas Schönes und Festliches, woran sich alle erfreuen können. Ein Produktsektor steht jedoch vor einer Herausforderung: Die Produktion von Paramenten ist in der Schweiz mit zwei Herstellern knapp bemessen. Auch wenn viele aus der Kirche austreten, seien die Gewänder für die Aktiven von grosser Bedeutung.

Digitalisierung und ökologische Produktion

Wie sich das Unternehmen in Zukunft entwickelt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein Beispiel: Aktuell wird eine Lehrtochter im seltenen Bereich der Handweberei ausgebildet. So werden vermehrt Küchentücher handgewoben produziert und angeboten. Solche Produkte haben laut Höhener ihren Wert:

«Es ist doch viel schöner, anstatt einem Standardgeschenk wie einer Weinflasche zwei handgewobene Küchentücher zu erhalten.»

Eine weitere Rolle spielen Aspekte wie Digitalisierung und ökologische Produktion. Die Digitalisierung erleichtert vor allem die Arbeit im Aussendienst und verhilft mit dem Webshop zur Nähe mit den Kunden, die online ihre eigenen Wunschkreationen bestellen können. Der Umweltgedanke fliesst in den Bereichen Produktion und Material mit ein. Es wird darauf geachtet, den Öko-Standard zu erfüllen und keine giftigen Farbstoffe zu verwenden. Zudem kann das Material unter anderem aus recycelten PET-Flaschen bestehen.

Doch gleichgültig, wie die Welt sich entwickelt, die Tradition, die eine Fahne verkörpert, wird auch zukünftig bestehen bleiben. Denn: «Eine Fahne bleibt eine Fahne.»