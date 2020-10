Eine Steuererhöhung ist wohl unvermeidbar für Wil: Die Frage ist, wie hoch sie sein muss

Plus acht Prozentpunkte mehr bis 2024: Deshalb plant der Wiler Stadtrat eine Erhöhung des Steuerfusses

Nachdem die Steuerzahlenden in Wil 2018 und 2019 in den Genuss von Steuersenkungen kamen, soll es nun bald wieder in die andere Richtung gehen. Der Stadtrat plant, den Steuerfuss bis 2024 um acht Prozentpunkte auf 126 Prozent anzuheben. Das dürfte vor allem bei den Bürgerlichen für Unmut sorgen.