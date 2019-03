«Eine Operette zu dirigieren, ist anspruchsvoll»: Der Dirigent des «Ball im Savoy» über seine Arbeit Vor 15 Jahren fing Andreas Signer mit dem Dirigieren an. Nun steht er beim «Ball im Savoy» erstmals einer Produktion der Operette Sirnach als musikalischer Leiter vor und kann sein Glück kaum fassen. Christof Lampart

Vor zwei Jahren übernahm Andreas Signer die musikalische Leitung der Operette Sirnach. (Bild: Christof Lampart)

Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass der heute 41-Jährige noch nicht viel mit dem Operettengenre anfangen konnte. «Meine Mutter liebte Operetten, ich als Kind weniger. Im Musikstudium galt die Operette als Stiefkind der Oper», sagt Andreas Signer. Doch als er vor vier Jahren in Sirnach für die Stellvertretung bei der Raymond-Operette «Maske in Blau» einsprang, war es um ihn rasch geschehen.

«Es zog mir komplett den Ärmel rein.»

Heute ist Andreas Signer ein Fan der leichten Muse, zumal es das Handwerk ganz schön in sich hat. «Eine Operette zu dirigieren ist anspruchsvoll, da man das Geschehen auf der Bühne und im Orchester gleichzeitig im Griff haben muss. Mit dem Blick leite ich die Sänger, mit den Händen das Orchester – und dabei ist das Geschehen um einiges dynamischer als in einer Oper.»

Lächelnd nach Hause gegangen

Ursprünglich studierte der Wuppenauer Posaune und wirkte als Musiker auch im einen oder anderen helvetischen Operettenorchester mit. Dennoch sind es gefühlte Welten zwischen damals und heute. «Als Musiker spielt man einfach seinen Teil – und das war es dann». Als musikalischer Leiter sei man hingegen für alles und jeden verantwortlich.

Doch es war dies auch der Beginn einer musikalischen Liebesbeziehung. Signer sagt:

«Ich lernte, dass die Oper spannend, die Operette jedoch cool ist, denn man ist nach jedem Abend mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gegangen.»

Die Erfahrungen helfen ihm heute, sich problemlos in die Haut eines Orchestermusikers hineinversetzen zu können. Generell gilt jedoch, dass Signer von sich aus die Nähe zu allen Beteiligten sucht und vor jeder Vorstellung bei den Sängerinnen und Sängern vorbeischaut. «So erfahre ich, wie sie an diesem Tag drauf sind – und kann mich dementsprechend darauf einstellen.»

Dass er bei der Operette Sirnach mit der wenig gespielten Operette «Ball im Savoy» von Paul Abraham (1892 bis 1960) starten konnte, erachtet der Dirigent als Vorteil, denn «da war die öffentliche Erwartung sicher nicht so hoch an mich, wie es bei der ‹Fledermaus› der Fall gewesen wäre». Leicht ist der «Ball» jedoch mitnichten: «Musikalisch ist das Werk ziemlich sperrig», sagt Signer, der keinen Augenblick zögerte, als ihn der Präsident der Operette Sirnach, Otto Noger, vor zwei Jahren anfragte, ob er Martin Baurs Nachfolge als Dirigent antreten wolle.

Signers Vision: Ein Operetten-Jugendchor

Dennoch traten schon vor der ersten Probe Herausforderungen und somit die Bereitschaft zum Kompromiss auf. «Wir haben in Sirnach keinen Orchestergraben und müssen mit einer kleineren Besetzung auskommen. Für mich war es eine harte Realität, auf Fagotte, Oboen und Waldhörner verzichten zu müssen, so gerne ich sie auch dabei gehabt hätte», erzählt Signer.

Fragt man ihn nach einem Wunsch, so äussert er – nebst einem «utopischen» Orchestergraben im Dreitannensaal – auch die «Vision», einen Jugendchor auf die Beine zu stellen. «Wenn wir den Operettenfunken schon früh bei den Jugendlichen entzünden können, haben wir nicht nur Nachwuchs bei Darstellern, Sängern und Orchestermusikern, sondern auch ein zukünftiges Publikum», sagt Signer.