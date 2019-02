Eine «Lücke» schliessen: Die Osterwalder AG will am westlichen Dorfrand von Niederbüren eine Tankstelle samt Shop bauen. Die Planung ist weit fortgeschritten, die Baubewilligung aber noch nicht erteilt. Wenn alles nach Wunsch der Osterwalder AG verläuft, kann die Tankstelle noch in diesem Jahr eröffnet werden. Philipp Stutz

Ein Teil der ehemaligen Werkhalle der Edwin Eisengger GmbH ist abgebrochen worden. (Bild: Philipp Stutz)

Die Strecke zwischen Oberbüren und Bischofszell ist stark befahren. Zu Stosszeiten wälzt sich eine beträchtliche Blechlawine von und zum Autobahnanschluss in Oberbüren. Noch findet sich an dieser Hauptstrasse keine Tankstelle mit Shop. Das soll sich ändern. Als Standort des Neubaus ist das Areal der ehemaligen Edwin Eisenegger GmbH vorgesehen. Die nicht mehr benutzte Werkhalle der Liegenschaft wurde bereits abgebrochen. Das Wohnhaus aber bleibt bestehen. «Die darin enthaltenen Wohnungen wie auch die Fassade werden saniert», sagt Thomas Osterwalder, CEO der Osterwalder St. Gallen AG. Das Areal befindet sich in der Gewerbezone und steht im Besitz der zu Osterwalder gehörenden Osag Immobilien AG.



Wohnhaus wird umgebaut



Das Wohnhaus wird erneuert und durch eine Tankstelle ergänzt. (Visualisierung: PD)

Den Standort Niederbüren hat Osterwalder sorgfältig analysiert. So besteht an der Strecke zwischen Oberbüren und Bischofzell noch keine Tankstelle mit Shop. Das Bauvorhaben umfasst neben dem Umbau des Wohnhauses den Bau eines Tankstellenshops, Backoffice, Büro und Tankstelle mit Lanzenwaschplatz. «Wir sind am Planen, haben Vorabklärungen getroffen und pflegen ein gutes Einvernehmen mit der Nachbarschaft», sagt Osterwalder. Noch ist das Baubewilligungsverfahren im Gang. Das Auflageverfahren ist abgeschlossen. Nun geht es um Teilverfügungen, die von den kantonalen Instanzen entschieden werden. Mit der Erteilung der Baubewilligung sind auch allfällige Einsprachen zu entscheiden.



Bestehenden Dorfladen nicht konkurrenzieren



Im Shop ist eine Bistroecke geplant, wo sich Kunden beispielsweise mit einem Kaffee stärken können. Weiter werden Artikel des täglichen Bedarfs angeboten, und dies auch weit ausserhalb der üblichen Ladenöffnungszeiten. Der Shop versteht sich aber nicht als Konkurrenz zum bestehenden Dorfladen. «Unser Sortiment ist überschaubar und nicht mit demjenigen eines Detailhändlers vergleichbar», betont Thomas Osterwalder.



Bauzeit voraussichtlich ein halbes Jahr



Er hofft, noch in diesem Frühjahr die Baubewilligung zu erhalten und dann mit den Bauarbeiten beginnen zu können. Die Bauherrschaft rechnet mit einer Bauzeit von etwa sechs Monaten, so dass die Tankstelle noch dieses Jahr eröffnet werden könnte. Die Höhe der Gesamtinvestition dürfte im siebenstelligen Frankenbereich liegen.