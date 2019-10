Eine Frau im Militär: Milena Hänsli aus Henau macht freiwillig die Rekrutenschule als Infanterist Trotz Unverständnis aus ihrem Umfeld hat sich Milena Hänsli für den Militärdienst entschieden. Leonie Herde

Milena Hänsli beendet diese Woche die Rekrutenschule in Walenstadt. (Bild: PD)

Alle Schweizer Bürger müssen Militärdienst leisten. Die Frauen sind davon ausgenommen. Sie können sich aber freiwillig für den Militärdienst entscheiden. Milena Hänsli aus Henau hat sich für genau diesen Schritt entschieden.

«Das Militär hat mich schon immer interessiert, schon in der Primarschule»

Darum hat sie im Sommer vor einem Jahr am Orientierungstag teilgenommen. «Ich war die einzige Frau an diesem Tag», lacht Hänsli. Ihr Vater war Hauptmann im Militär und hat zu Hause viel darüber erzählt. Auch die Mutter einer guten Freundin hatte freiwillig Militärdienst geleistet. «Sie war immer ein wenig Vorbild für mich», erinnert sich Hänsli.

In ihrem Umfeld ist die 19-Jährige jedoch auf viel Unverständnis gestossen. Viele haben ihr davon abgeraten und versucht sie umzustimmen. Vor allem ihr Wunsch als Infanterist einzusteigen hätten viele nicht verstanden. «Als ich mich aber dann definitiv dafür entschieden habe, wurde ich auch unterstützt und habe Tipps bekommen», sagt Hänsli.

Militärdienst auch für Frauen

Dass nur Männer militärdienstpflichtig sind, findet Hänsli nicht fair. Frauen sollten unbedingt auch Dienst leisten müssen, sagt sie. «Sicher ist nicht jede Frau geeignet fürs Militär, genauso wie auch nicht jeder Mann dafür geeignet ist.» Doch dafür gebe es ja immer noch die Möglichkeit Zivildiensteinsätze zu leisten. Zumindest der Orientierungstag sollte auch für Frauen obligatorisch sein, findet Milena Hänsli.

«So viele Frauen haben keine Ahnung vom Militär und trotzdem stimmen sie beispielsweise über militärische Fragen ab, das darf nicht sein.»

In ihrem Zug ist sie nicht die einzige Frau, sie sind immerhin zu zweit. Oft werden die Frauen zusammengenommen, um die Organisation zu erleichtern. Die Frauen haben nämlich eigene Duschen und Toiletten sowie auch getrennte Schlafzimmer.

Probleme als Frau unter so vielen Männern hatte sie nie.

«Klar, am Anfang haben sie während der Liegestütze immer zu mir rübergeschaut, ob ich auch mitkomme»

Sie musste sich schon ein wenig beweisen, gerade weil sie auch die Kleinste in ihrer Kompanie ist. Dafür hat sie auch vor der Rekrutierung sowie vor Beginn der Rekrutenschule viel trainiert. Mit ihrem Vater war sie auch oft auf Wanderungen unterwegs, um ihre Kampfstiefel einzulaufen. Dazu hat sie beim Joggen immer eine Gewichtsweste getragen, was ihr später im Militär sehr zugutekam. «Am Anfang ist alles noch so neu und man muss sich an vieles gewöhnen, da war ich froh, dass ich im Sport nicht hinterherhinkte.»

Gleiche Leistung – gleiche Chancen

Als Frau muss sie zwar genau dasselbe leisten wie ihre Kameraden, doch die Aufgaben werden immer als Gruppe gemeistert und dabei unterstützt man auch die Schwächeren. In der Armee gilt der Grundsatz gleiche Leistung – gleiche Chancen. Den Frauen stehen demnach alle Aufstiegsmöglichkeiten offen, genau wie den Männern.

In der Infanterie werden die Rekruten vor allem im Häuserkampf und im Gefechtsschiessen ausgebildet. «Wir haben am zweiten Tag unser Gewehr bekommen und nach einer Woche durften wir bereits das erste Mal schiessen. Das war ein sehr spezielles Gefühl.» Auch die Märsche, vor allem der 50-Kilometer-Marsch, haben ihr gut gefallen, auch wenn sie dabei an ihre Grenzen gestossen ist.

Nächsten Herbst beginnt das Studium

Für Hänsli ist diese Woche die letzte in der Rekrutenschule. Danach macht sie aber weiter und beginnt mit der Unteroffiziersschule. «Ich habe mich schon ziemlich früh dazu entschieden weiterzumachen und auch meine Kameradin macht weiter.» Das Militär zum Beruf machen will sie trotz allem nicht. Im nächsten Herbst beginnt sie ihr Studium an der Pädagogischen Hochschule (PH) in Rorschach und möchte dann Primarlehrerin werden.

«Das Militär mache ich einfach solange, bis mein Studium beginnt.»

In der Zeit beim Militär hat Hänsli viel gelernt. Die Kameradschaft wird im Militär grossgeschrieben. Man hilft sich gegenseitig und hat ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. «Man lernt auch körperlich an seine Grenzen zu kommen und darüber hinaus.» Alles gefällt Hänsli am Militär dann aber doch nicht: «Am Schlimmsten sind die langen Wartezeiten, vor allem, wenn man so früh aufstehen muss, nur um dann zwei Stunden zu warten.»