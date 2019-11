Eine Bühne für den Nachwuchs: Das Uzwiler Kulturangebot «Gas gibt Kultur» stellt sich neu auf

Die ersten drei Veranstaltungen im neuen Gewand von «Gas gibt Kultur» sind bereits bekannt. Am Mittwoch, 18. Dezember, 14.30 Uhr, wird das Theaterstück «Die Glücksforscher» aufgeführt. Es richtet sich vor allem an Kinder. Am Freitag, 21. Februar, 20 Uhr, findet der «Talentschuppen» statt, ein Nachwuchs-Musikwettbewerb, an dem sich an diesem Abend Singer-Songwriter messen werden. Interessierte Musikerinnen und Musiker können sich bis am 31. Dezember unter kulturbaer@uzwil.ch bewerben. Am 17. März, 19.30 Uhr, stehen der Oberbürer Komiker Fabio Landert und das Nachwuchstalent Cenk Korkmaz auf der Bühne. Alle drei Veranstaltungen finden im Kino City in Uzwil statt. Tickets gibt es an der Rezeption im Gemeindehaus und an der Kinokasse. Erwachsene 20 Franken; Kinder 10 Franken; Erdgas-Kunden 5 Franken Rabatt. (tos)