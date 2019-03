Mit einem Roboter in die USA: Eine Wiler Kantischülerin nimmt an einem Wettbewerb teil Nächste Woche reist eine Gruppe Gymnasiasten in die USA, um mit einem selbstgebauten Roboter an einem Wettkampf teilzunehmen. Mit dabei ist auch Carole Lieberherr aus Bronschhofen. Adrian Zeller

Carole Lieberherr und ihre Mitschüler haben unzählige Arbeitsstunden in den Bau ihres Roboters investiert. (Bild: PD)

«Manchmal haben wir bis spät am Abend am Roboter gebaut», erzählen Carole Lieberherr und ihr Gossauer Mitschüler Julian Lehmann. Beide besuchen die Fachklasse für Physik und Angewandte Mathematik im Gymnasium Friedberg in Gossau.

Im Rahmen dieses Unterrichts nehmen sie an einem regelmässig stattfindenden internationalen Wettbewerb im Roboterbau teil. Dazu mussten die beiden aus einem sogenannten Starterkit einen eigenen Roboter entwickeln, der vorgegebene Aufgaben erfüllen muss.

Am Montag reist die Klasse in die USA

Während sechs Wochen legten sich die zehn Schülerinnen und Schüler intensiv ins Zeug, konstruierten, programmierten und testeten. Zusätzlich mussten Sponsoren gewonnen werden; darum kümmerte sich vor allem das Rektorat. Namhafte Ostschweizer Firmen überwiesen ansehnliche Beträge, andere stellten Werkstätten und Fachpersonen zur Verfügung. Auch eine eigene Website wurde durch die Schüler geschaffen und ein Blog geführt. Und ein eigener Name wurde kreiert: «Robobabaybeetle». Die offizielle Bezeichnung des Hightech-Apparates klingt weit nüchterner: Teamnummer 7650. So steht es gross auf einer grossen Holzkiste, die sich derzeit auf der Reise in die USA befindet.

Am nächsten Montag, 25. März, reist ihr die Klasse nach. Sie wird an einem Wettkampf teilnehmen, bei dem der Roboter auf einem Spielfeld bestimmte Herausforderungen erfüllen muss, etwa Bälle aufgreifen und in vorgegebene Öffnungen werfen oder auf ein Podest klettern. Dabei tritt er gegen das Gerät einer gegnerischen Mannschaft an. Insgesamt kämpfen rund 3000 Teams aus der ganzen Welt mit ihren selbstgebauten Apparaten in verschiedenen Kategorien um die Siegerplätze.

Der Wettkampf findet in der Nähe von Los Angeles statt. Zu gewinnen gibt es Ruhm und Ehre. Der weitere Gewinn aus dem Projekt ist sehr vielfältig. Gemäss Carole Lieberherr etwa Teamspirit:

«Die Arbeit an dem Roboter hat uns als Klasse und als Mannschaft stark zusammengeschweisst. Zudem sind wir mit Personen in Kontakt gekommen, die wir auf einem anderen Weg nie kennen gelernt hätten.»

Sie spielt damit auf Fach- und Kaderpersonen aus der Wirtschaft an, die das Projekt förderten.

Dabei zu sein ist das Wichtigste

Nach dem Wettbewerb werden die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Friedberg in Firmen und Organisationen Vorträge über ihre Erfahrungen halten. «An diesen Wettbewerben sind auch immer Scouts von Universitäten, die nach besonderen Talenten Ausschau halten», sagt Carole Lieberherr. Sie und Julian Lehmann unterstreichen, dass bei diesem Wettbewerb der olympische Gedanke zähle, wonach das Dabeisein wichtiger sei, als das Siegen. Beide sind in freudiger Anspannung auf die Reise und den Wettkampf in den USA. Ein einmaliges und unvergessliches Erlebnis wartet auf sie.