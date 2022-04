Eine ausgeprägte Gastfreundschaft, eine Fahrt in einem LKW, eine unvergessliche Zugreise: Die Weltreise eines Lichtensteigers, Teil 8

Eine ausgeprägte Gastfreundschaft, eine Fahrt in einem LKW, eine unvergessliche Zugreise: Die Weltreise eines Lichtensteigers, Teil 8

Im Sommer startete der Lichtensteiger Kantilehrer Florin Hinterberger seine Weltreise. Er will so lange in den Osten fahren, bis er wieder im Westen ankommt. Im achten Teil seines Reiseberichts beschreibt er seine Erlebnisse als Gast bei den Kurden.