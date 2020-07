Einbruch in Firma in Hemberg verursachte grossen Schaden Bei einem Einbruch in Hemberg erbeuteten der oder die Täter mehr als tausend Franken in bar.

Blick von Oberhelfenschwil über das Neckertal nach Hemberg. Bild: Urs M. Hemm

Am Sonntagmorgen, kurz vor 2.30 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft in ein Geschäft an der Haldenstrasse ein. Sie verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte im Innern die Räumlichkeiten.

Mit Bargeld im Wert von über tausend Franken sowie einem Tresor flüchtete die unbekannte Täterschaft in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

Wer den Einbruch verübt hat, ist noch nicht bekannt. Vor wenigen Wochen hatten Einbrecher das Gemeindehaus in Oberhelfenschwil heimgesucht und dort ebenfalls grossen Sachschaden angerichtet.