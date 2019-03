Einblick in den Zeitungsalltag: Schüler besuchen die Redaktion der «Wiler Zeitung»

Im Rahmen eines Schulprojekts schauten Zweit- bis Sechstklässler den Redaktoren der «Wiler Zeitung» über die Schulter. Die Schüler zeigten sich interessiert am Alltag einer Tageszeitung – und steuerten ihren Beitrag für diesen Artikel bei. David Grob

Die Schülerinnen und Schüler lauschen den Ausführungen von Redaktor Nicola Ryser. (Bild: David Grob)

8.40 Uhr Redaktionssitzung der «Wiler Zeitung» – in vergrösserter Runde. Elf Schülerinnen und Schüler der Primarschule Kirchplatz in Wil schauten den Redaktorinnen und Redaktoren über die Schulter und erhielten einen kurzen Einblick in den Alltag einer Tageszeitung.

Die Eindrücke der Jungjournalisten

Ihre Eindrücke schildern sie in den folgenden Zeilen:

Das Kirchplatzschulhaus bietet jeweils am Freitag verschiedene Ateliers für die unterschiedlichen Interessen der Kinder an. Eines dieser Ateliers ist die Kirchplatz-Zeitung. Wir schreiben verschiedene Artikel über unser Schulhaus, unsere Hobbys und alles, was uns interessiert. Wir haben sogar ein Interview mit Karin Keller-Sutter machen können. Deshalb haben wir die «Wiler Zeitung» angefragt, ob wir zu Besuch kommen dürften, um zu sehen, wie das auf einer richtigen Zeitungsredaktion läuft, ob das ähnlich ist wie in unserer Zeitung.

Als wir ankamen, waren die Redakteure gerade in der Morgensitzung. Die war ähnlich wie in unserer Zeitung. Es wurde besprochen, wer welche Artikel schreiben würde. Dann durften wir in zwei Gruppen den Redaktoren bei der Arbeit zuschauen. Eine Gruppe war in der Online-Redaktion. Zuerst haben wir die Online-Artikel mit der Print-Ausgabe von gestern verglichen. Wir haben gelernt, dass in einem Online-Artikel im Titel immer der Ort steht und es längere Titel hat. Danach durften wir dabei sein, als der Artikel über die Kiesgrube in Niederwil für die Online-Version erstellt wurde. Das fanden wir sehr spannend.

Volontär David Grob erklärt, wie ein Artikel für die Online-Ausgabe aufbereitet wird. (Bild: Nicola Ryser)

Anschliessend gingen wir in ein anderes Büro und konnten sehen, wie der Artikel über unseren Besuch im Programm aufgezogen wurde. Auch zeigten sie uns ein Programm, in dem alle Bilder sind. Wir haben auch erfahren, dass es zwei bis fünf Stunden braucht, bis ein Artikel geschrieben ist und dass die «Wiler Zeitung» im Moment acht Mitarbeiter hat, davon zwei Studierende. Dann war es auch schon wieder Zeit, uns zu verabschieden und in unsere eigene Redaktion im Schulhaus zurückzukehren, um diesen Artikel zu schreiben.

Die Eindrücke der Schüler endete mit:

«Es war ein aufregender und spannender Morgen!»

Eine erste journalistische Leistung

Die Arbeit eines Journalisten besteht im Grunde aus Recherchieren und Schreiben. Mit ihrem Besuch in der Redaktion und dem Schildern ihrer Eindrücke haben die Primarschüler somit eine erste journalistische Arbeit geleistet.