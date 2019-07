Ein Schützenfest auf der Sportanlage Rüti in Henau: Der FC Zürich verliert gegen den VfB Stuttgart mit 3:5 FC Zürich gegen VfB Stuttgart: Zwei grosse Mannschaften spielen für einmal im kleinen Rahmen in Henau. Marco Enzler

Wenn die Stars des VfB Stuttgart in Henau auflaufen, lässt sich das die Bevölkerung nicht entgehen. (Bild: Marco Enzler)

Am Samstag hat der FC Zürich den VfB Stuttgart zu einem Testspiel empfangen. Ausgetragen wurde die Partie beim FC Uzwil auf der Sportanlage Rüti. Die Vorzeichen für die Partie standen gut, als am Nachmittag die Türen geöffnet wurden und die ersten Zuschauer eintrafen. Die Sonne schien und alles deutete auf einen perfekten Fussballnachmittag hin.

Doch während sich die Besucher bereits mit Speis und Trank verköstigten, verkündete der Platzsprecher, dass der VfB im Stau stecken geblieben sei. Die Anspielzeit wurde um 30 Minuten – also auf 16 Uhr – verschoben. Der guten Stimmung tat dies jedoch keinen Abbruch.

Die Fussballstars hautnah erleben

Die Begeisterung war gross, als die Zürcher Spieler, Trainer und sogar FCZ-Präsident Ancillo Canepa mit seiner Frau in Uzwil eintrafen. Dementsprechend drängten sich viele Fans um den Sportlerausgang um möglichst gute Sicht auf «ihre» Spieler zu haben, als diese sich zum Einlaufen auf den Platz begaben.

Auch FCZ-Präsident Ancillo Canepa und seine Frau Heliane mit Hund sind beim Vorbereitungsspiel ihrer Mannschaft dabei.

Auch die VfB-Profis wurden von den Zuschauern begeistert empfangen. Einzelne Spieler wie Torjäger Mario Gomez, Spielmacher Daniel Didavi oder der Schweizer Torhüter Gregor Kobel waren dabei besonders gefragt. Nachdem alle eingetroffen waren, stand einer packenden Partie nichts mehr im Weg. Um 16 Uhr konnte Schiedsrichter Mirel Turkes die Partie freigeben. Pünktlich mit dem Anpfiff setzte dann auch der Regen ein. Was als Nieselregen begann, wurde schnell zu einem heftigen Schauer, sodass sich viele Zuschauer unter das schützende Vordach des Uzwiler Clubhauses zurückzogen. Kurz vor der Halbzeitpause zeigte sich die Sonne dann wieder und die Stimmung der Zuschauer verbesserte sich spürbar.

Ein Spiel auf hohem Niveau

Die fair geführte Partie vermochte die Zuschauer, die teilweise aus Deutschland angereist waren, trotz aller Widrigkeiten zu unterhalten. Acht Tore durften gefeiert werden. Dass der FC Zürich die Partie 3:5 verlor, dürfte den einen oder anderen Fan betrübt haben, doch Resignation wäre fehl am Platz. Die Zürcher haben sich über weite Strecken gut verkauft und waren dem VfB über 70 Minuten ebenbürtig. So konnte der FCZ drei Mal eine Führung der Gäste ausgleichen. In der Schlussphase machte sich der Trainingsvorsprung der Stuttgarter allerdings bemerkbar: Die Deutschen wirkten frischer und sicherten sich auch dank der individuellen Klasse ihrer Spieler schliesslich den verdienten Sieg.

Trotz Wetterkapriolen durfte sich der Platzsprecher in der Halbzeit bei 1655 Zuschauern bedanken. Für die Organisatoren rund um Robin Keller, die sich 1000 bis 1500 Zuschauer erhofft hatten, war der Anlass ein Erfolg. «Wir sind sehr zufrieden. Es freut uns, dass so viele Zuschauer gekommen sind», sagte Keller. Dass alles ohne Zwischenfälle ablief, dürfte alle gefreut haben. So liess man den Nachmittag bei Bratwurst und Bier ausklingen, während es für die Profis bereits wieder in den Mannschaftsbus ging.

