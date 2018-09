Ein Parkhaus für alle Die GGA Flawil prüft, ob der Bau eines Parkhauses beim Bahnhof realisierbar ist. Die Garage bauen und betreiben müssten dann jedoch andere. Tobias Bruggmann

Fahren die Bagger schon bald für ein neues Parkhaus beim Bahnhof Flawil auf? Die GGA hat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. (Bild: Tobias Bruggmann)

Die Idee entstand an der Mitgliederversammlung. Das Thema: Die Genossenschaft Gemeinschaftsantenne Flawil (GGA) hat noch Geld, das sie für Projekte in Flawil ausgeben will. Ein Genossenschafter erhebt sich. Seine Idee: ein neues Parkhaus am Bahnhof Flawil oder beim Schulhaus Grund. Grosse Zustimmung in der Versammlung und schnell war beschlossen: Die GGA Flawil gibt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag, um zu prüfen, ob ein solches Projekt realisierbar wäre.

Vermietung für Pendler und Langzeitnutzer

«Ein neues Parkhaus könnten nicht nur die Pendler nutzen, sondern auch die Anwohner oder Lehrpersonen», sagte Raphael Kühne, der Präsident der GGA. Viele Varianten zur Nutzung seien denkbar, sowohl die Vermietung von Langzeitparkplätzen als auch Parkplätze für die Zugreisenden. Das Parkhaus selber bauen könnte die GGA aber nicht:

«Dazu fehlt uns das Vermögen. Es gibt die Möglichkeit einer Public Private Partnership. Dort wird eine Immobiliengesellschaft gegründet und die öffentliche Hand arbeitet mit Investoren zusammen.»

Die Gemeinde Flawil äussert sich lediglich in wenigen Sätzen zum Projekt: «Da dies durchaus eine Chance für die Zukunft sein kann und sich daraus keine unmittelbaren Kostenfolgen für die Gemeinde ergeben, hat der Gemeinderat das Angebot für die Erstellung der Machbarkeitsstudie angenommen.» Für weitere Aussagen müsse man die Ergebnisse der Studie abwarten. Auch die SBB hält sich noch bedeckt: «Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nicht sagen, ob wir uns am Bau oder Betrieb des Parkhauses beteiligen werden», sagt Reto Schärli, Mediensprecher der SBB.

Betrieb durch externe Firma

Für den Betrieb des Parkhauses stellt sich Kühne eine ähnliche Form vor, die es in Wil und St. Gallen bereits gibt: «Wie beim City-Parking in St. Gallen könnte eine externe Betreiberfirma das Parkhaus operativ führen.»

Flawil führt jedoch noch eine zweite Parkplatzdiskussion: Auf dem Marktplatz soll möglicherweise eine neue Tiefgarage entstehen. Das GGA-Projekt soll dafür keine Konkurrenz sein:

«Wir sehen das Parkhaus am Bahnhof als Ergänzung zur Marktplatz-Tiefgarage»

Die Parkplatzsituation am Bahnhof war schon öfters Thema in der öffentlichen Diskussion. Für die Bereitstellung der Parkplätze ist die SBB zuständig. Im Dezember des vergangenen Jahres betonten sie, dass es keine Möglichkeit gäbe, zusätzliche Parkplätze zu bauen. «Die Parzelle von SBB Immobilien ist bereits bis auf den letzten Quadratmeter mit Park+Rail-Plätzen ausgenutzt», hiess es damals. Für die aktuelle Studie wird jetzt auch das SBB-Areal mit einbezogen. «Bezüglich der Zukunftspläne sind wir grundsätzlich offen. Die Pendler müssen genügend Parkplätze finden, diese können bei einer allfälligen Realisierung aber auch in einem Parkhaus angeboten werden», sagt der Mediensprecher.

Vorschläge aus der Bevölkerung

Die ersten Reaktionen aus der Bevölkerung seien gut gewesen, so der GGA-Präsident.

«Es kamen bereits Vorschläge aus der Bevölkerung, vom allfälligen Parkhaus eine Passerelle direkt auf das Perron zu erstellen.»

Eine Passerelle im Nordwesten des Bahnhofs wurde vor einigen Jahren bereits einmal angedacht, scheiterte aber an der Bürgerversammlung 2016. Die Anwohner sind für die GGA bei diesem Projekt besonders wichtig: «Wir haben sie mit einem Brief vorgängig informiert und werden sie auch als Erste mit den Resultaten der Machbarkeitsstudie bedienen», sagt Kühne. Dennoch seien von Seiten der Anwohner bislang keine Reaktionen auf die Pläne eingegangen.

Die Studie selbst kostet die GGA rund 60000 Franken. Dort werden verschiedene Faktoren untersucht: «Es werden einerseits bautechnische Elemente, wie die Statik analysiert, andererseits aber auch die Kosten und mögliche Nutzungsformen.» Wenn alles nach Plan läuft, sollten die Ergebnisse der Studie im ersten Halbjahr des kommenden Jahres vorliegen.