Ein Ort der Begegnungen und des Austauschs: Der neue Buecherwäldli-Shop in Uzwil wurde eröffnet Am Donnerstag und Freitag begrüssten die Werk- und Beschäftigungsgruppen der Werkstätten Buecherwäldli Interessierte zur Besichtigung der umgebauten Räumlichkeiten und zur Einweihung des neuen Shops. Joëlle Ehrle

Der Raum modern und hell, die Produkte originell und einzigartig: Der Shop lädt zum Verweilen ein. (Bilder: Joëlle Ehrle)

Osterhasen aus Holz und selbstgemachte Leckereien bilden nur einen kleinen Teil dessen, was man in den Regalen des Buecherwäldli-Shops findet. Das Produktsortiment ist breit und saisonal. Erich Rüfenacht, Bereichsleiter der Werkstätten, sagt, dass dabei primär die Bedürfnisse der 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fokus stehen: «Es ist für sie abwechslungsreicher, wenn sie nicht das ganze Jahr Weihnächtliches herstellen.» Er spielt dabei auf den Buecherwäldli-Zauber an, der Ende Jahr zum letzten Mal in dieser Form stattfand. Man sei jedoch dabei, sich ein neues Konzept zu überlegen.

In Uzwil angekommen

Im November des vergangenen Jahres zogen die Werk- und Beschäftigungsgruppen Buecherwäldli von Oberuzwil nach Uzwil. Dort, an der Fichtenstrasse 56, fühlen sich die Mitarbeiter sowie die Betreuer der Institution, die Menschen mit Behinderungen Arbeitsraum bietet, angekommen.

An das grosse, lichtdurchflutete Foyer grenzen mehrere ebenerdige Arbeits- und Gruppenräume. Die Farbgebung des zentralen Foyers ist grösstenteils in Grün gehalten. «Die Farbe wirkt beruhigend und fördert Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft und Zufriedenheit», sagt der Bereichsleiter. Der Buecherwäldli-Shop ist zudem durch einen separaten Eingang für jedermann zugänglich. «Der Shop soll ein Ort der Begegnung und des Austauschs sein», so Rüfenacht, der selbst Besichtigungen durchführte.

Doch nicht bloss der neue Shop versetzte die Besucherinnen und Besucher in Staunen, auch während des Rundgangs durch das umgebaute Gebäude mit den modernen, hellen Räumen, war die Entzückung gross.

Einblick in den Arbeitsalltag

Der Umbau sei jedoch kein Luxus: «Unsere Mitarbeiter haben es verdient, in einem solchen Umfeld zu arbeiten.» Wer einen Blick in Küche, Bastelzimmer und Werkraum warf, konnte sehen, wie fleissig an den Kunstwerken gearbeitet wird, die man bald im Shop erwerben kann.