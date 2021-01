Porträt Ein Mittepolitiker mit Ausschlägen nach links und rechts: Das ist der zehnte Kandidat für den Wiler Stadtrat Die Wiler Stimmberechtigten haben im Herbst die Qual der Wahl. Ganze neun Personen haben bisher ihre Kandidatur für das Amt des Stadtrats beziehungsweise für das Stadtpräsidium bekannt gegeben. Nun bringt sich ein zehnter Anwärter ins Rennen um einen Sitz in der Stadtregierung.

Unternehmer Andreas Breitenmoser möchte als Stadtrat den Sprung ins Wiler Rathaus schaffen. Bild: PD

Über eine mangelnde Auswahl können sich die Wilerinnen und Wiler wirklich nicht beklagen. Die Anzahl Kandidierende bei den Erneuerungswahlen für den Stadtrat und das Stadtpräsidium im Herbst steigt weiter. Bis Mittwoch waren neun Namen bekannt, nun gesellt sich mit Andreas Breitenmoser ein weiterer Anwärter auf einen Posten in der Wiler Regierung hinzu.

Der 47-jährige Gewerbler ist als Leiter des Finnshop bekannt. Das Familienunternehmen schliesst jedoch Ende Monat. Im Wissen darum, dass er sich einer neuen Aufgabe zuwenden würde, hätten ihn zahlreiche Personen auf eine mögliche Kandidatur fürs Stadtpräsidium angesprochen, sagt Andreas Breitenmoser.

Da er ohnehin schon immer politisch interessiert gewesen sei, habe er sich für eine Kandidatur entschieden. Allerdings wolle er nicht gleich zuoberst einsteigen, weshalb er nicht fürs Präsidium, sondern für den Stadtrat kandidiere.

Zusammenarbeit im Stadtrat stärken

Ein weiterer Grund für Breitenmosers Kandidatur: «Die Stadt Wil liegt mir am Herzen.» Gerne würde er sie deshalb weiterbringen und den aktuellen Stillstand beenden. Breitenmoser hat den Eindruck, dass die Stadt in den vergangenen Jahren kaum Fortschritte gemacht habe und die Zusammenarbeit des Gesamtstadtrats als Team nicht funktionierte.

Breitenmoser möchte hier – und auch ganz generell – die Funktion eines Brückenbauers übernehmen.

«Als Parteiloser bin ich politisch unabhängig und kann unvoreingenommen mit allen Gruppen Gespräche führen.»

Er beschreibt sich denn auch als Mitte-Politiker «mit Ausreissern nach links und rechts».

Gesellschaftspolitisch sei er eher links der Mitte zu finden. So sei es für ihn beispielsweise wichtig, dass die Gesellschaft ihre soziale Verantwortung gegenüber allen Personen wahrnehme, egal welcher Herkunft. Auch für ökologische Anliegen empfinde er eine gewisse Sympathie, auch wenn dabei die wirtschaftliche Verträglichkeit nicht vergessen werden dürfe.

Grundsätzlich vertrete er finanzpolitisch eher konservative Haltungen. Er könne zum Beispiel nicht verstehen, weshalb die Stadt für jedes Projekt teure Gutachten mit Preisen im sechsstelligen Bereich erstelle, deren Ergebnisse bereits von vornherein feststünden.

Auch, dass Aufträge der Stadt im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten nicht an lokale Unternehmen vergeben werden, stört ihn. Mittels Gewichtung der Kriterien bei den Ausschreibungen müsse das möglich sein.

«Stadt kann mehr machen gegen das Ladensterben»

Als Gewerbler, der die Konsequenzen von Onlinehandel, Einkaufstourismus und den Einkaufszentren in der Peripherie Wils direkt zu spüren bekommen hat, liegt Breitenmoser auch diese Thematik am Herzen.

Er findet, die Stadt könne in diesem Bereich «definitiv mehr machen». Vor allem sei es wichtig, attraktive Rahmenbedingungen für Unternehmen zu schaffen und diesen keine Steine in den Weg zu legen.

Ein bevorzugtes Ressort hat Andreas Breitenmoser nicht. Er sei offen für alles und bringe die Fähigkeit mit, sich durch eine analytische und problemlösungsorientierte Herangehensweise auch in schwierige Ressorts einzuarbeiten.

Letztlich müssten die fünf Mitglieder der Regierung die Ressorts nach den Kompetenzen der einzelnen Personen aufteilen. «Ich wäre gerne Teil dieses Teams, das die Entwicklung von Wil gemeinsam vorantreibt.»

Frist für Wahlvorschläge läuft am Montag ab

Noch bis Montagabend können weitere Kandidaturen für das Stadtpräsidium und den Stadtrat eingereicht werden. Es scheint jedoch wahrscheinlich, dass es bei den insgesamt zehn Kandidierenden bleibt.

Wegen des neuen Wahlmodus müssen auch die vier Stadtpräsidiumskandidaten zusätzlich in den Stadtrat gewählt werden. In diesem dichten Feld dürfte das – vor allem im ersten Wahlgang am 27. September – kein leichtes Unterfangen werden.

Für das Stadtpräsidium kandidieren Stadtpräsident ad interim Daniel Meili (FDP), Stadtrat Dario Sulzer (SP), der Eschliker Gemeindepräsident Hans Mäder (CVP) sowie der parteilose Oliver Baumgartner.

Um ein Stadtratsmandat bewerben sich die zwei amtierenden Regierungsmitglieder Daniel Stutz (Grüne Prowil) und Jutta Röösli (parteilos) sowie Beat Gisler (CVP) Ursula Egli (SVP), Jigme Shitsetsang (FDP) und Andreas Breitenmoser (parteilos). Wil steht also ein spannender Wahlherbst bevor.