Ein märchenhafter Aufstieg: Dem Rock- und Popmuseum in Niederbüren geht es bestens

Roland «Tschiibii» Grossenbacher konnte an der 7. Hauptversammlung des Rock- und Pop-Museums Niederbüren von erstaunlichen Erfolgen berichten. 255 Gruppen wurden im letzten Jahr durch die Räume geführt. Auch finanziell steht das Museum gut da. Vroni Krucker

The Circles mit dem belgischen Gastsänger Patrice begeisterten und liessen den Gemeindesaal rocken. Bilder: Vroni Krucker

Wer hätte gedacht, dass dieses Museum so ein «Renner» wird. Die Anzahl Vereinsmitglieder ist in den fünf Jahren von 150 auf 450 gestiegen, und es durften über 20000 Besucherinnen und Besucher begrüsst werden. «Menschen aller Altersklassen, darunter viele Promis, geniessen die Führungen, die jeweils mit einem kleinen oder auch einem grossen Apéro endet», erklärte Roland Grossenbacher. Grossen Spass machen ihm die jugendlichen Besucher.

Die Bekanntheit nimmt zu

Die HV war sehr gut besucht. Vorstandsmitglieder und Präsident wurden einstimmig wiedergewählt. Neu dabei ist Bruno Hasler. Kassier Michael Huber zeigte auf, woher das Geld kommt und wohin es geht. Er konnte wiederum ein sehr positives Ergebnis präsentieren. Der Präsident durfte viele illustre Gäste begrüssen. Wiederum anwesend war die Delegation aus Fürstenfeldbruck. Mit einer Videopräsentation liess er das vergangene Jahr nochmals vorbeiziehen. «Das Museum lebt vom Goodwill der Gäste und den zahlreichen Helferinnen und Helfern, die immer zu Einsätzen bereit sind», betonte der Präsident und dankte allen für das enorme Engagement.

Uschi und Roland Grossenbacher haben gut Lachen.

Roland «Tschiibii» Grossenbacher und vor allem seine nimmermüde Gattin Uschi Grossenbacher setzen sich total ein für ihr Museum. Im vergangenen Vereinsjahr erreichte es Bekanntheit in weiteren Kreisen und gilt als Geheimtipp. Tschiibii war bei «Sonntagsmenschen» im TVO, wurde von Reto Scherrer in der «Jukebox» erwähnt und war auch im «Nachtclub» ein Thema. «Wir durften im weltweit bekannten Museum ‹autobau› in Romanshorn einen ‹Rock- & Pop-Museum Corner› einrichten. Dass für all dies ein sehr grosser persönlicher Einsatz gefragt ist, versteht sich von selbst.»

The Circles begeisterten mit rockiger Nostalgie

Nach einer Stärkung mit Bratwurst, Bürli und Getränken ging es dann rockig im Gemeindesaal zu. Die Thurgauer Pop-Rock-Gruppe The Circles wurde 1963 gegründet und präsentierte in Niederbüren vielseitige Musik aus sechs Jahrzehnten. Sie zeigten sich als tolle Gitarrenspieler. Bekannte und beliebte Songs von den Beatles, den Rolling Stones, Shadows, Kinks und Jimi Hendrix zogen die Gäste in ihren Bann, sind doch viele mit diesen Melodien aufgewachsen und fühlten sich zurückversetzt in ihre Jugendzeit – und da kamen Bewegung und Tanz fast automatisch. Die Stimmung war fantastisch.