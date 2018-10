Ein Loch von 2,9 Millionen Franken: So sieht das Budget 2019 der Stadt Wil aus

Fast schon gewohnt stabil präsentiert sich das Budget 2019 der Technischen Betriebe Wil (TBW). «Sowohl der Aufwand als auch der Ertrag steigen markant», sagt Daniel Meili, Vorsteher des Departements für Versorgung und Sicherheit. Da sie sich aber um die gleiche Summe erhöhen, resultiert letztlich ein Gewinn von 4,5 Millionen Franken bei einem Aufwand von 72,2 Millionen. Auch die Abgaben an die Stadt in Höhe von 5,8 Millionen Franken bleiben stabil. Bei den Absatzmengen von Strom, Gas und Wasser gehen die TBW von den Zahlen des Vorjahres aus. Im Kommunikationsnetz kann hingegen ein erfreulicher Ausbau um 800 zusätzliche Kunden verzeichnet werden. «Es ist uns gelungen, die Gemeinde Gaiserwald als Kunde für die Thurcom zu gewinnen», sagt Goar Schweizer, Leiter Finanzen bei den TBW. Die zusätzlichen Ausgaben stammen von einem Stellenausbau sowie der Förderung von Biogas und E-Mobilität sowie Abgaben an den Energiefonds.