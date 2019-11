Ein Lichterzug durch Flawil: Es ist wieder Lägelisnacht Zum 91. Mal setzte sich um 18.45 Uhr ein Lichterzug in Bewegung und läutete – oder besser gesagt: leuchtete – die traditionsreiche Lägelisnacht ein. Tobias Söldi

Der Dorfkern Flawils hüllte sich in das Dunkel der Nacht – die Anwohner der Umzugsroute werden jeweils gebeten, während des Umzugs alle Lichter auszuschalten –, bevor Hunderte kunstvoll verzierte Räben und Kürbisse in mit Tannenzweigen geschmückten Leiterwagen die Strassen erleuchteten und in warmes Licht tauchten. Der Aufmarsch war beachtlich: Hunderte Schülerinnen und Schüler, ungefähr 90 Musikantinnen und Musikanten, Vertreter von Gemeinde- und Schulbehörden, der Lehrerschaft und des organisierenden Verkehrsvereins sowie zahlreiche Schaulustige waren unterwegs.