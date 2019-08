Wiler Stadtrat entscheidet sich gegen die Mädchensekundarschule

Geht es nach dem Willen der Exekutive, gibt es in der Stadt Wil ab August 2024 nur noch drei statt vier Oberstufen. Den Schulvertrag mit der Stiftung Schule St. Katharina will der Stadtrat kündigen, was für die Mädchensekundarschule wohl den Todesstoss bedeuten würde.