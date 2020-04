«Der Schritt in die 1. Liga war überfällig» – Trainer Sokol Maliqi wechselt vom FC Uzwil zum FC Kosova

Seit Januar 2018 trainiert Sokol Maliqi die erste Mannschaft des FC Uzwil, die in der 2. Liga interregional spielt. Per nächster Saison schliesst er sich dem FC Kosova an, bei dem er zusammen mit dem bisherigen Übungsleiter Martin Dosch das Trainerduo bildet.