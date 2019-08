Burgauer Offnung: Das «Gesetzbuch», das während 329 Jahren galt Heute vor 550 Jahren wurde die Burgauer Offnung vereinbart. Der ehemalige Leiter des Stiftsarchivs, Lorenz Hollenstein, blätterte darin. Andrea Häusler

Lorenz Hollenstein beschäftigt sich im Flawiler Gemeindehaus mit der Burgauer Offnung aus dem Jahr 1469.(Bilder: PD)

Das historische Zeitdokument liegt sicher verwahrt im Tresor der Gemeinde Flawil. Eingefügt zwischen Holzdeckeln findet sich auf 20 beidseitig handbeschriebenen Folia (Blättern) von 27 cm Höhe und 21 cm Breite die Rechtsordnung, die im 15. Jahrhundert für Burgau galt: Die «Offnung von Burgau». In 114 Abschnitten regelt das «Buch» die Verhältnisse zwischen einem Grundherrn und den ihm unterstehenden Dorfgenossen. Und es beinhaltet die Rechte und Pflichten, die den Betroffenen «verkündet»wurden.

Die Burgauer Offnung gehört zu den ausführlichsten und damit besonders wertvollen Offnungstexten. Sie wird heute 550 Jahre alt. Für Ruth Gurtner, Archivarin im Flawiler Ortsmuseum und Verfasserin der Burgauer Chronik, Anlass genug, den gehüteten Schatz ans Licht zu holen und dem pensionierten Leiter des Stiftsarchivs St.Gallen, Lorenz Hollenstein, vorzulegen. Nicht nur dieser war von den historischen Papieren angetan, sondern auch Ruth Gurtner selbst: «Ich hatte die Offnung nie zuvor gesehen», sagt sie.

Gerichte in den Händen der Herren Giel von Glattburg

In seinem Aufsatz über das Rechtsdokument, das bis Mitte der 1950er-Jahre in der Obhut der Korporation Burgau gewesen war, blickt Lorenz Hollenstein auf die Zeit des St.Galler Fürstabts Ulrich Rösch. Dieser hatte die Abtei in zerrüttetem Zustand übernommen. Ulrich Rösch reaktivierte die alten Rechte der Abtei, schuf aus dem zerstreuten Klosterbesitz ein geschlossenes Territorium und strebte einheitliche Rechtsverhältnisse an. Ein wichtiges Instrument dazu waren die Offnungen. 1468 erreichte er eine immense Vergrösserung des Abteigebiets durch den Kauf des Toggenburgs – inklusive Burgau.

Die Herrschaft über die Gerichte (Gemeinden) Burgau, Gebhardswil und Flawil hatten als Lehen von der Abtei St.Gallen die adeligen Herren Giel von Glattburg inne, zur Zeit der Schaffung der Burgauer Offnung Junker Rudolf Giel. Rudolf Giel (1420-1501) war eine der bedeutendsten Gestalten seiner Zeit in der Ostschweiz: Dienstmann des Klosters St.Gallen und Vertrauter von Abt Ulrich Rösch. Mit diesem hatte er die Vereinheitlichung der Rechtsordnung im Klosterstaat im Auge. Ab 1468 war er Schultheiss von Wil, 1474 bis 1476 erster Minister des Klosterstaats.

Das Vorsatzblatt der Burgauer Offnung ist mit einem blattgrossen Vollwappen der Familie Giel geschmückt. Die Textseiten sind ohne jeden Dekor.

Die Offnungen der Gerichte Flawil, Gebhardswil und Burgau waren ursprünglich in dieser Reihenfolge in einem Kodex (Band) vereinigt. Die Flawiler Offnung ist einst herausgeschnitten und separat gebunden worden, die beiden anderen sind immer noch beisammen.

Burgauer Bauern hatten Mitspracherecht

«Die Burgauer Offnung beginnt mit ihrer Datierung: Anno domini millesimo quadringentesimo und darnach im nün und sechtzigosten jare, an sant Laurentientag (10. August, es war ein Donnerstag). Es folgt der Akt der Aushandlung der Offnung zwischen dem Gerichtsherrn und den Dorfgenossen des Gerichtssprengels Burgau. Am 10. August 1469 seien der edel und vest junckher Ruodolff Giel von Glatpurg, die zyt schulthais zuo Wyl einerseits und gemain hoffgenossen und mayer (Ortsvorsteher) zuo Burgow zusammengekommen und über eine Offnung mit enandern ains worden. Neben den beiden Partnern der Vereinbarung waren beim Treffen drei weitere Personen anwesend, nämlich Konrad Rösch, Rudolf von Steinach und Anton Schenkli, Stadtschreiber von Wil. Konrad Rösch, Bruder von Abt Ulrich, war ein hoher Beamter der Abtei, Junker Rudolf von Steinach ein adeliger Gefolgsmann des Abts. Abt Ulrichs Einfluss bei der Aushandlung der Offnung war also gesichert. Die Burgauer, freie Bauern mit eigenem Besitz, hatten aber durchaus ein echtes Mitspracherecht.

Am 10. August 1469 wurde die Burgauer Offnung vereinbart, die definitive, schriftliche Ausfertigung der Übereinkunft erfolgte indes erst am 30. März 1472. An diesem Tag versammelten sich die Beteiligten in Wil im Haus des nun alt schultheissen Rudolf Giel. Dieser hielt sich wohl lieber in seinem Stadthaus auf als auf seiner wenig wohnlichen «Gielen-Glattburg» zwischen Flawil und Niederglatt.

Gültigkeit bis zum Ende der alten Eidgenossenschaft

Zu diesem zweiten Treffen erschien eine Burgauer Delegation, deren Mitglieder in der Offnung namentlich genannt sind. Die Inkraftsetzung der Offnung war nicht möglich ohne anerkannte Urkundsperson. Diese war der schon am Treffen von 1469 anwesende Anton Schenkli, Stadtschreiber von Wil, in Erfurt studierter Notar. Er erscheint am Ende der Offnung als von hailger, kaiserlicher gwalt und macht ain offner gesworner notary. Mit seinem grafischen Signet (Notariatszeichen) gibt er der Offnung die Rechtsgültigkeit, wobei er festhält, diese eigenhändig (mit miner hand) geschrieben zu haben. Es stellt sich die Frage, ob der Offnung zwischen August 1469 und März 1472 nachgelebt wurde.

Keine zwei Jahrzehnte nach der Schaffung der Burgauer Offnung, nämlich 1486, verkaufte Werner Giel von Glattburg, ein Sohn Rudolfs, Schloss und Herrschaft mit den Gerichten Flawil, Gebhardswil und Burgau dem Abt Ulrich Rösch. Burgau gehörte von da an zum Kloster St.Gallen. Die Offnung blieb aber bis 1798 gültig.»