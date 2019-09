Ein gelungenes Comeback der Gewerbestrasse Nach 18 Jahren fand am Samstag erstmals wieder eine Gewerbeausstellung in Wil statt. Das Konzept überzeugte.

Hunderte Besucher schlendern durch die Wiler Gewerbestrasse. Bild: Gianni Amstutz

(gia) Die Obere Bahnhofstrasse war an diesem Samstag gut besucht. Grund war die Wiler Gewerbestrasse, an der über 90 Aussteller mit ihren Auftritten die Leute in die Fussgängerzone lockten. Das Konzept des OK erwies sich dabei als Erfolg. An kleinen Ständen, die von den Ausstellern mit wenig Aufwand eingerichtet werden konnten, machten Unternehmen aus der Stadt Werbung in eigener Sache. Auch die Begrenzung der Gewerbeausstellung auf einen Tag schien zu funktionieren. Dies bot besonders kleineren Firmen, die nicht über die personellen und finanziellen Ressourcen verfügen, an mehreren Tagen auszustellen, einen geeigneten Rahmen. Profitiert hat die Veranstaltung auch vom Wetter, das sich sommerlich zeigte. Noch unklar ist, ob und wann es zu einer weiteren Ausgabe der Wiler Gewerbestrasse kommen wird. Das OK hatte diese Frage bewusst offengelassen.