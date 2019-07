Ein Festival auf zwei Rädern: Verein Velo Wil möchte das Velofahren fördern Der neu gegründete Verein Velo Wil will mit der Messe «Pedale» das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel besser etablieren. Darüber hinaus wünschen sich die Mitglieder mehr Sicherheit für den Langsamverkehr. Gianni Amstutz

E-Bikes werden immer beliebter. Der Verein Velo Wil möchte die Vorteile und Alltagstauglichkeit des Velos an einem erstmals stattfindenden Festival im September aufzeigen. (Bild: Martial Trezzini/Keystone)

Während in grösseren Städten wie Bern oder Zürich die Velos immer mehr an Beliebtheit gewinnen, gehört Wil definitiv noch nicht zu den velofreundlichsten Städten in der Schweiz.

Der 2018 gegründete Verein Velo Wil hat sich auf die Fahne geschrieben, genau das zu ändern. Ziel sei es, das Velofahren als Alternative zum motorisierten Individualverkehr stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken, erklärt Fabienne Lovece, Co-Präsidentin des Vereins. «Im urbanen Bereich bietet sich dafür ein enormes Potenzial.»

Mehr Erlebnis- als eine Verkaufsmesse

Als erste Massnahme des Vereins zur Förderung des Fahrrads wird nun das Velofestival «Pedale» ins Leben gerufen. An diesem sollen die Fortschritte im E-Bike-Bereich sowie das Velo in seiner ganzen Vielfalt präsentiert werden. «Das Velo spielt nicht nur als Sportgerät eine wichtige Rolle, sondern wird auch im Alltag immer mehr zum bevorzugten Fortbewegungsmittel», sagt Lovece. Anders als an einer klassischen Velobörse stehe beim Pedale-Festival nicht der Verkauf, sondern das Erlebnis im Vordergrund.

Es werde zwar an der Oberen Bahnhofstrasse eine Ausstellung geben, an der auch Händler ihre Produkte präsentierten, doch das sei nur ein Teil. «Das Velofestival ist mehr als Publikumsmesse und Familienanlass zu verstehen.» Beim Stadtweier können Jung und Alt verschiedene Parcours absolvieren und in der Altstadt wird ein Erlebnisbereich errichtet, wo Kunstrad-, Einrad- und Mountainbike-Shows zu sehen sein werden.

Ein Fixpunkt im Jahreskalender

Das Festival, das am 14. September stattfindet, soll sich nach den Vorstellungen der Organisatoren zu einem Fixpunkt im Jahreskalender der Stadt Wil entwickeln. Deshalb streben sie an, die Velomesse in einem Ein- oder Zweijahresturnus durchzuführen.

«Pedale» soll aber nur eine von mehreren Massnahmen des Vereins Velo Wil sein, um das Velofahren beliebter zu machen. Ideen für weitere Projekte existierten schon, seien aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht spruchreif, sagt Fabienne Lovece. Um das Fahrrad besser zu etablieren, sucht der Verein auch die Zusammenarbeit mit der Stadt, die sich auch als Partner am Velofestival beteiligt.

Gerade was die Infrastruktur angehe, gebe es in Wil noch Nachholbedarf für den Langsamverkehr, findet Lovece. «Heute ist es immer noch nicht sicher, mit dem Velo irgendwohin zu fahren.» Das müsse sich ändern und Pro Velo werde sich für Lösungen einsetzen und der Stadt bei diesen Fragen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Hinweis Velofestival «Pedale» am 14. September in der Altstadt, beim Stadtweier und in der Fussgängerzone. Weiter Informationen: www.pedale-wil.ch