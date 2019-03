Ein erster Schritt zur Fusion: Die Mitglieder des Hauseigentümerverbands Flawil wollen den Zusammenschluss mit Uzwil prüfen Weil der Vorstand des HEV Flawil überlastet ist und man das Leistungsangebot für die Mitglieder ausbauen möchte, fasst der Verein eine Fusion mit dem HEV Uzwil ins Auge. Schon im November könnte es soweit sein. Tobias Söldi

Walter Locher (am Rednerpult), Präsident des kantonalen HEV, berichtet von bereits durchgeführten Fusionen. (Bilder: Tobias Söldi)

Es könnte die letzte Hauptversammlung des Hauseigentümerverbands (HEV) Flawil in dieser Form gewesen sein. Von den 102 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern sprachen sich 77 in einem Grundsatzentscheid dafür aus, die Fusion mit dem HEV Uzwil in Betracht zu ziehen. Präsident Stefan Eggenberger sagte am Montagabend im Mattenhof:

«Uzwil befindet sich in einer ähnlichen Situation wie wir, ist mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert. Eine Fusion würde Sinn machen.»



Mehr Kapazitäten, sich politisch einzubringen

Angedacht ist die Einführung einer externen, professionellen Geschäftsstelle, welche der HEV Flawil alleine nicht stemmen könne. Sie soll den Vorstand von administrativen Aufgaben entlasten. «Wir könnten uns vermehrt auf dem regionalen politischen Parkett einbringen.» Ein weiterer Vorteil bestünde in der Straffung der Vereinsführung. Wie viele andere Vereine hat auch der HEV Flawil Schwierigkeiten, Leute für den Vorstand zu motivieren.



Durch die Geschäftsstelle soll zudem das Angebot für die Mitglieder ausgebaut und verbessert werden. «Die bessere Erreichbarkeit wäre einer der grössten Vorteile», sagt Eggenberger. Daneben soll die Geschäftsstelle weitere Dienstleistungen anbieten, etwa die Schätzung von Immobilien, Verkaufsmandate, Hilfe bei der Immobiliensuche, die Bearbeitung von Mieterschäden oder Rechtsauskünfte.



Entscheid liegt bei den Regionalverbänden



Die Fusion zwischen Uzwil und Flawil wäre nicht die erste im Kanton St. Gallen, haben doch in den vergangenen Jahren Verbände im Sarganserland, Rheintal und Toggenburg fusioniert. «Das Ziel war jeweils ein besserer Service für die Mitglieder, das hat sich so verwirklicht. Wir haben gute Erfahrungen gemacht», sagt Walter Locher. Der Kantonsrat und Präsident des kantonalen HEV stand Eggenberger an der Hauptversammlung zur Seite.

Mit etwa 2500 Mitgliedern würde der neue, aus Uzwil und Flawil zusammengeschlossene Verband zum viert- oder fünftgrössten im Kanton werden. Locher betont:

«Letztlich liegt der Entscheid bei den Sektionen. Sie müssen sich als gemeinschaftliches Ganzes sehen.»



Viel Arbeit für die Verbände



Wie geht es nun weiter? Am 15. Mai stimmen die Mitglieder des HEV Uzwil ebenfalls über die Grundsatzfrage ab. Resultiert ein «Ja», rückt die Fusion einen weiteren Schritt näher. Am 11. November fände dann eine ausserordentliche Versammlung statt, an welcher beide Sektionen ihre Auflösung beschliessen und fusionieren würden. Natürlich können sich die Mitglieder noch am 11. November gegen die Fusion aussprechen.



Bis es soweit ist, sind noch zahlreiche Fragen zu klären: Wie soll der Verein heissen? Wie setzt sich der Vorstand zusammen und wer wird Präsident? Wie wirkt sich der Schritt auf die Mitgliederbeiträge aus? «Eine Fusion gibt Arbeit», sagt Eggenberger. Worüber bereits diskutiert worden ist: Der Vorstand soll paritätisch besetzt werden, die Präsidentin oder der Präsident abwechslungsweise aus Flawil und Uzwil kommen. Juristische und finanzielle Unterstützung erhalte man vom Kantonalverband.