Ein Christ geht politisch fremd: Hans-Jörg Höpli von der EDU politisiert neu für die SVP im Wiler Stadtparlament Der EDU-Politiker Hans-Jörg Höpli rückt für die SVP ins Stadtparlament nach. Obwohl er viele Ansichten der Partei teilt, vertritt er auch konservativ-christliche Werte. Gianni Amstutz

Vieles eint den EDU-Politiker Hans-Jörg Höpli mit der SVP-Fraktion. Daneben vertritt er aber auch christlich-konservative Werte. Bild: gia

Dann, nachdem Höpli über weite Strecken des Interviews als astreiner SVP-Politiker durchgegangen wäre, kommt er doch. Der Moment, an dem der Christ Höpli stärker zutage tritt als der Politiker. Angesprochen auf einen Facebook-Beitrag vom März, in dem Höpli die Frage aufwarf, ob die Evolutions- oder die Schöpfungslehre wahr sei, antwortet er: «Was denken denn Sie, woran ich glaube?» Für ihn stehe ausser Frage, dass die Schöpfungslehre Fakt sei. Die Evolution sei schliesslich auch von namhaften Wissenschaftern widerlegt worden.

Auch beim Thema Homo-Ehe vertritt Hans-Jörg Höpli konservativ-christliche Werte. Dass der höchste Protestant der Schweiz, Gottfried Locher, diese in einem Zeitungsinterview befürwortet hat, ist für ihn Zeichen für die Verwässerung der Landeskirche.

Es sind solche Aussagen und religiösen Wertvorstellungen, die den Neo-Parlamentarier von seinen Fraktionskollegen aus der SVP unterscheiden. In sachpolitischen Fragen im Stadtparlament dürften sich solche Differenzen aber höchstens marginal auswirken.

Von der EDU zur SVP und zurück

In der Kleinpartei EDU konnte Hans-Jörg Höpli nicht viel bewirken. Als ihm das klar wurde, zog er sich Ende 2009 für einige Jahre aus der aktiven Politik zurück. Vor den Wahlen für das Stadtparlament im Jahr 2016 gab er dann aber sein Comeback – in neuem Parteigewand. Die Anfrage für die SVP zu kandidieren, überzeugte den heute 62-Jährigen auf Anhieb. Grosse Chancen auf einen Platz im Stadtparlament rechnete er sich nicht aus, wie er sagt. Trotzdem freut er sich, dass er nun doch zum Zug kommt, denn er findet: «Es sollten mehr gläubige Christen in die Politik. Das Leben spielt sich schliesslich nicht nur in der Kirche ab.»

Inzwischen ist Höpli wieder aus der SVP ausgetreten, da die EDU eben doch seine politische Heimat sei. Trotzdem rückt er vom ersten Ersatzplatz der SVP-Wahlliste für den kürzlich weggezogenen SVP-Stadtparlamentarier Andreas Senti ins Stadtparlament nach – und will dort auch in dieser Fraktion politisieren.

Dass er nicht viel Bedenkzeit brauchte, 2016 für die SVP anzutreten und nun als EDU-Politiker in dieser Fraktion wirken wird, liegt an seiner politischen Haltung. Denn Höpli verbindet viel mit der SVP. Er bezeichnet die EDU denn auch als christliche SVP. Die EVP hingegen sei ihm zu links und die CVP sei ein «Wischiwaschi», wo das C für «christlich» an Bedeutung verloren habe.

Oft auf einer Linie mit der SVP

Inhaltliche Differenzen zwischen Höpli und der SVP sind kaum auszumachen. Versuche, ihm Meinungsverschiedenheiten mit seinen Fraktionskollegen zu entlocken, pariert der Rossrüter gekonnt. «Die christliche Prägung steht bei mir halt mehr im Vordergrund», sagt er einzig. Inhaltlich könne er jedoch kaum Differenzen ausmachen. Auch nicht in der Umweltpolitik, dem Thema der Stunde? Schliesslich bezeichnet sich Höpli als Naturfreund, ist oft mit dem Velo und ÖV unterwegs. Ein Grüner ist Höpli deswegen längst nicht. Die seien ihm viel zu links, die Diskussion um den Klimawandel eine Modeerscheinung, sagt er. Ökologie müsse wirtschaftlich verträglich sein. Antworten wie diese, die sinngemäss so auch im SVP-Parteiprogramm zu finden sind, zeigen, dass Höpli bei der SVP nicht aus der Reihe tanzen wird.

Auch auf lokalpolitischer Ebene scheint Höpli das Heu auf der gleichen Bühne zu haben. Dass das Parlament kürzlich für die Rettung zweier Bäume beim Pumpwerk Hofberg einen Kredit über 130000 bewilligt habe, sei ein Beispiel fehlgeleiteter Umweltpolitik. «Mit diesem Geld hätte man einen ganzen Wald aufforsten können», sagt er in bester SVP-Manier.

In seiner ersten Sitzung in acht Tagen wird Höpli gleich bei einem wichtigen Geschäft abstimmen: der Zukunft der Wiler Oberstufen. Wenig überraschend ist er auch hier auf Parteilinie und setzt sich für den Erhalt der Mädchenschule St.Katharina ein.

Eine weitere Parallele zu seiner Fraktion: die kritische Haltung gegenüber dem Islam. Höpli erinnert daran, dass die EDU die Minarett-Initiative mitgetragen habe. Ein Miteinander verschiedener Religionen und Kulturen sei zwar wichtig, doch gelte es die Wurzeln der Schweiz als christlich geprägtes Land zu bewahren.