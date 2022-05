Die Eigentumsverhältnisse an Alpgebäuden im Toggenburg führten zu Unklarheiten. Die Präsidien der Toggenburger Alpkorporationen haben an einer Versammlung am Dienstag die Lösungsvorschläge des Kantons besprochen. Zudem liegt die Antwort der Regierung zu den Kosten für die Eintragung von Baurechten vor.