Ehrungen Wer tritt die Nachfolge von Schwinger Damian Ott an? Das sind die Nominierten für die Nacht des Wiler Sports Am 13. Januar 2023 ist es wieder soweit. Wil zeichnet die besten Sportlerinnen und Sportler aus der Region aus. Die Frage stellt sich: Wer wird Nachfolgerin oder Nachfolger von Eidgenoss Damian Ott? Das sind die Nominierten.

Schwinger Damian Ott (rechts) bekommt von Stadtrat Jigme Shitsetsang die Auszeichnung zum besten Wiler Sportler. Bild: Ralph Ribi

Dass Schwinger Damian Ott der korrekte Sieger der diesjährigen Nacht des Wiler Sports war, bestätigte er einige Monate später. Am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln erschwingte sich der Hüne einen Eidgenössischen Kranz. Wer sein Nachfolger werden wird, wird an der kommenden Nacht des Wiler Sports am Freitag 13. Januar 2023 ermittelt. Es könnte gut sein, dass der Titel «Sportler des Jahres» in den Händen der «Bösen» bleibt.

Der nächste Eidgenoss ist nominiert

Marcel Räbsamen jubelt über den Rigi-Kranz. Bild: Pascal Schönenberger

In der Kategorie der besten Sportlerin oder Sportler des Jahres sind an dieser Nacht des Wiler Sports nur Männer nominiert. Mit dem Schwinger Marcel Räbsamen könnte sogar ein Teamkollege von Damian Ott dessen Nachfolge antreten. Genau wie Ott holte auch Räbsamen am Eidgenössischen in Pratteln einen Kranz. Zusätzlich holte er sich unter anderem am Nordostschweizer Schwingfest in Balterswil und am Bergfest auf der Schwägalp einen Kranz. Bleibt der beste Sportler aus der Region Wil ein Schwinger?

Daniel Hubmann siegte am Weltcuprennen in Davos. Bild: Gian Ehrenzeller / EPA

Daniel Hubmann wird etwas dagegen haben. Der OL-Läufer ist bereits fünf Mal bester Wiler Sportler geworden. Nun will er seine sechste individuelle Auszeichnung holen. Die Nomination verdient hat sich 29-Jährige mit dem Schweizer-Meister-Titel über die Langdistanz, den Weltcupsieg in Davos und der EM-Bronze mit der Staffel. Hubmann gehört seit Jahren zur absoluten Weltspitze im Orientierungslauf. Auch an der kommenden Weltmeisterschaft in Flims-Laax ist mit ihm zu rechnen.

Kunstturner Sandro Brändle. Bild: PD

Dritter Nominierter ist Kunstturner Sandro Brändle vom Stadtturnverein Wil / TZ Fürstenland. Der 24-jährige Brändle konnte im Jahr 2022 einige Erfolge feiern. Bei der Schweizer Meisterschaft der Amateure wurde er souverän Erster. Zudem durfte er bei der Elite die Silbermedaille im Sprung feiern. Einer dieser drei Sportler wird also Mitte Januar die Nachfolge von Damian Ott antreten.

Joschi Schmid will seinen zweiten Platz aus dem Vorjahr übertreffen

Joschi Schmid war schon in diesem Jahr nominiert. Bild: PD

In der Kategorie Nachwuchs ist mit OL-Läufer Joschi Schmid von der OL Regio Wil ein Sportler nominiert, der bereits an der vergangenen Nacht des Wiler Sports ganz knapp den ersten Platz verpasste. Schmid wurde in diesem Jahr Schweizer Meister im Sprint, über die Langdistanz und mit der Staffel. Zusätzlich lief der 18-Jährige an der Junioren Weltmeisterschaft auf den starken sechsten Rang.

Misha Moser aus Uzwil. Bild: PD

Neben Schmid ist auch Kunstturner Misha Moser nominiert, der Teamkollege Timon Erb als besten Nachwuchssportler beerben möchte. Moser gewann an der Kunstturn-Meisterschaft im Juni die Goldmedaille im Mehrkampf des Programms P2. Der Uzwiler wurde im gleichen Programm mit der Mannschaft des Kantons St.Gallen Schweizer Meister.

Sprinterin Lia Thalmann vom KTV Wil Leichtathletik. Bild: Tobias Garcia

Die dritte Nominierte in der Kategorie Nachwuchs ist die Leichtathletin Lia Thalmann vom KTV Wil. Die 17-Jährige aus Zuckenriet gilt als eines der grössten Sprinttalente der Schweiz. Das unterstreicht sie immer wieder mit ihren Leistungen. An den Schweizer Meisterschaften im Sommer lief sie im Zürcher Letzigrund über 100 Meter in den Halbfinal. Dort konnte sie sich mit Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte messen.

Nur wenige Tage danach startete Thalmann in Jerusalem an der U18-EM. Die starke Saison krönte die junge Athletin im August an den Schweizer Nachwuchs-Meisterschaften. Mit neuer persönlicher Bestzeit liess sie ihrer Konkurrenz keine Chance und holte sich souverän Gold.

Hält der Höhenflug des FC Wil Frauen an?

Die Kategorie des besten Teams des Jahres gewann am vergangenen Anlass die Herren Staffel H210 der OL Regio Wil. An der nächsten Nacht des Wiler Sports ist keine OL-Staffel nominiert. Was bedeutet, dass eine neue Sportart in dieser Kategorie gewinnen wird. Nominiert sind der FC Wil Frauen, die erste Herrenmannschaft des KTV Wil Handball und die Basketballer der Rolling Rebels des Rollstuhlklubs St.Gallen.

Der FC Wil Frauen trägt seine Heimspiele im Stadion Bergholz aus. Bild: PD

Die Wiler Fussballerinnen reiten eine Erfolgswelle. Nach dem Aufstieg in die 1. Liga im Jahr 2020 konnte man in dieser Liga ebenfalls durchmarschieren. Im vergangenen Sommer wurde das Team von Trainer Florian Holenstein 1.-Liga-Meister und stieg in die NLB auf, wo man momentan auf dem starken vierten Rang steht.

Die Rolling Rebels des Rollstuhlklub St.Gallen. Bild: PD

Neben dem FC Wil ist das erste Herrenteam der Handballer vom KTV Wil nominiert. Dieses ist letzte Saison in die 2. Liga aufgestiegen. Dort steht man momentan auf dem zweitletzten Platz. Als drittes Team stehen die Rolling Rebels des RCSG zur Wahl. Die Rollstuhlbasketballer wurden in der Saison 2021/2022 Vize-Schweizer Meister und Vize-Cupsieger. Zudem gewannen sie in diesem Jahr in Salzburg und Altach zwei internationale Rollstuhlbasketball-Turniere.