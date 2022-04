Die Rossrüterin Dominique Rüegg war Team der Eishockey-Nati in Peking: Für den vierten Platz an Olympia wurde sie von der Stadt Wil geehrt

Die Rossrüterin Dominique Rüegg wurde am Mittwoch von der Stadt Wil für den vierten Platz geehrt, die die Eishockeyspielerin an den Olympischen Spielen in Peking mit der Schweizer Nati belegte.